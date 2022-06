ES10 à ES13 - Tänak confortable leader après l'abandon de Lappi

Si la première étape avait été tronquée hier par l'annulation de ses deux dernières spéciales, au moins avait-elle eu le mérite de nous tenir en haleine alors que seulement sept dixièmes de seconde séparaient les deux leaders du rallye, Esapekka Lappi et Ott Tänak.

Malheureusement, le duel annoncé entre les deux hommes a tout eu du pétard mouillé, le premier cité partant à la faute dès la première ES du jour, Tempio Pausania 1. Sur un parcours très technique et relativement lent, Lappi est en effet sorti de la route après avoir percuté à plusieurs reprises des rochers localisés de part et d'autre de l'itinéraire.

Roue arrière gauche et éléments de suspension arrachés, le Finlandais a finalement dû renoncer, cédant à Tänak la tête de course avec une avance confortable. L'Estonien ne s'est alors pas fait prier pour réaliser les deux premiers scratchs de la matinée ainsi que le dernier, et consolider par conséquent son avance sur ses poursuivants.

En tête au terme de la première étape, Lappi a été contraint à l'abandon dès la première spéciale du jour

Duel pour la deuxième place entre Breen et Sordo

Craig Breen est d'ailleurs le plus proche d'entre eux, et résiste pour l'instant à la pression appliquée par Dani Sordo derrière lui, l'Espagnol qui compte bien briller de nouveau après un premier podium d'entrée de jeu pour Hyundai lors de la dernière manche au Portugal.

Le Britannique tient cependant bon la corde jusqu'ici, et s'est même fendu d'un scratch sur l'ES12 pour gonfler son avance à plus d'une dizaine de secondes sur son adversaire ibérique, perturbé sur la dernière spéciale de la matinée par un capot moteur de guingois qui a dégradé l'efficacité aérodynamique de sa Hyundai tout en réduisant sa visibilité.

Les Français dans le top 5

En quatrième position, on retrouve Pierre-Louis Loubet qui continue de voguer vers un résultat très probant en Sardaigne ce week-end. Le Corse a néanmoins perdu du terrain sur le podium, distancé à 14" de Sordo avant la seconde boucle de spéciales, après avoir souffert d'une crevaison sur la première spéciale du jour et commis une petite erreur sur la suivante.

Il devance au général son compatriote Adrien Fourmaux, lui aussi toujours dans le coup sur ce rallye, alors qu'il faut descendre au sixième rang pour trouver trace de Kalle Rovanperä, visiblement emprunté sur les routes italiennes ces jours-ci. Le leader du championnat est tout de même parvenu à prendre l'avantage sur son coéquipier Takamoto Katsuta lors de l'ES11. Gus Greensmith pointe quant à lui à la huitième place.

Malgré une crevaison ce matin, le podium reste encore jouable pour Loubet

Abandon de Neuville

À noter l'abandon de Thierry Neuville ce matin : le Belge, déjà accablé par un problème de transmission hier, est d'abord parti en tonneaux sur l'ES12 avant de repartir, pour finalement abandonner peu après suite à une surchauffe de sa Hyundai.

Bref leader de l'épreuve hier matin, Elfyn Evans a quant à lui pu repartir aujourd'hui suite à son abandon de la veille en raison d'une fuite d'eau survenue sur sa Toyota à l'issue de l'ES3. S'il ne peut plus viser un résultat aux avant-postes sur ce rallye, le Gallois pourra ainsi tenter de décrocher tout de même des points sur la Power Stage prévue demain.

La compétition va à présent reprendre à 13h38 avec l'ES14, Coiluna - Loelle 1.

Rallye de Sardaigne - Classement à l'issue de l'ES13