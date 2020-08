Tänak prend ses marques à domicile, gros crash pour Evans

À deux semaines de la reprise du championnat WRC, la quasi-totalité des pilotes du Championnat du monde ont pu prendre leurs marques à l'occasion d'une épreuve qui a fait office de test grandeur nature. Organisé sur un format réduit d'une seule journée, le South Estonia Rally 2020 a accueilli plusieurs concurrents du WRC. Les équipes Toyota et Hyundai ont notamment saisi cette opportunité pour préparer leurs équipages en vue du rendez-vous de début septembre.

Après la pause forcée par la crise sanitaire au soir du Rallye du Mexique et le chamboulement du calendrier qui a suivi, la campagne 2020 reprendra ses droits par un Rallye d'Estonie intégré au calendrier et qui se disputera du 4 au 6 septembre. Épreuve du championnat estonien, le South Estonia Rally proposait ce dimanche un parcours d'une centaine de kilomètres composé de huit spéciales. La journée de samedi avait été supprimée en raison du contexte lié à la pandémie de COVID-19.

Lire aussi : Le Rallye d'Ypres intègre le calendrier WRC 2020

À domicile, c'est Ott Tänak qui a dominé les débats et remporté le rallye, avec sept des huit temps scratchs du jour pour le pilote Hyundai. "Nous travaillons sur la voiture depuis longtemps, il est maintenant temps qu'elle et nous soyons plus performants", a expliqué le Champion du monde en titre. "Merci aux organisateurs pour ce formidable rallye, le plus compétitif auquel j'ai participé à ce jour en Estonie."

Kalle Rovanperä a pris la deuxième place à 13"7 du vainqueur, devant son coéquipier chez Toyota, Sébastien Ogier (+29"0). "C'était une bonne journée", a fait savoir le Français, qui se présentera en leader du championnat WRC pour la reprise. "C'est important d'être au mieux dans deux semaines. Le top 5 du championnat était présent ici donc ça aurait été dommage de ne pas être au rendez-vous."

Pour Thierry Neuville, quatrième à 43"8, ce dimanche a été plus compliqué, avec notamment des problèmes de pompe à eau sur la Hyundai i20. "C'était un week-end difficile pour nous, beaucoup de difficultés dans la première boucle", a commenté le Belge à l'arrivée. "Nous avons eu du mal avec le rythme des notes. Nous n'avons pas vraiment pris de risques car nous étions sortis de la bagarre. Nous avons essayé différents réglages au fil de la journée et c'est bien en vue de la manche de WRC."

Esapekka Lappi a pris la cinquième place au volant de sa Ford Fiesta WRC, tandis que Teemu Suninen était engagé avec une Ford Fiesta R5.

Très grosse chaleur pour Evans

La journée a été marquée par l'accident spectaculaire d'Elfyn Evans. Le pilote Toyota est sorti de la route à haute vitesse alors qu'il occupait la quatrième place de l'épreuve. Dans un virage très rapide de la spéciale disputée après la pause déjeuner, le Britannique a mis une roue dans l'herbe et a été piégé par une souche d'arbre. Si les images attestent d'un crash impressionnant, Evans et son coéquipier Scott Martin sont heureusement sortis indemnes de leur Yaris WRC, qui a été extrêmement endommagée.

"C’était un gros accident, ce qui n’est naturellement pas idéal, mais nous allons bien tous les deux", a fait savoir Evans avant de retenir le roulage effectué auparavant. "C’était très bien de venir ici, d’avoir plus d’expérience avec la voiture. Je pense que nous avons réuni de très nombreuses informations même si ce rallye a été écourté."