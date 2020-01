Tänak et Järveoja vont rester en observation à l’hôpital

La sortie de route et la série de tonneaux qui a suivi ont laissé craindre pour la santé des deux hommes, mais Ott Tänak et Martin Järveoja sont tous les deux sortis seuls de l'habitacle de ce qu'il restait de leur Hyundai i20 Coupe WRC, "sans blessures graves" a indiqué un communiqué des organisateurs avant d'ajouter : "Ils ont été examinés par le médecin de l'Automobile Club de Monaco, qui est arrivé sur les lieux de l'accident à 10h09. L'hélicoptère Dragon, arrivé sur place à 10h34 et parti à 10h36 vers l'hôpital de Gap, les a ensuite évacués."

Lire aussi : Violente sortie de route pour Tänak au Rallye Monte-Carlo

"À son arrivée à 11h04, l'équipage Ott Tänak/Martin Järveoja a été pris en charge par l'équipe médicale des urgences où des examens complémentaires ont été effectués. Leur état de santé est rassurant mais par précaution et en raison de la force de l'impact, les médecins ont décidé de garder l'équipage en observation jusqu'à samedi matin."

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.

Diapo Liste La voiture accidentée d'Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 WRC 1 / 3 Photo de: Akos Jobbagy La voiture accidentée d'Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 WRC 2 / 3 Photo de: Akos Jobbagy La voiture accidentée d'Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 WRC 3 / 3 Photo de: Akos Jobbagy

Bien évidemment, et comme l'a confirmé Hyundai, les deux hommes ne pourront reprendre le Rallye Monte-Carlo ce samedi. "Je suis heureux qu'Ott et Martin aillent bien après leur accident de la boucle matinale, [c'est] le plus important", a déclaré le team principal de l'écurie coréenne, Andrea Adamo. "Notre priorité, dans de telles situations, est toujours et avant tout la santé de l'équipage. Il est d'usage après de tels incidents de faire des bilans de santé à l'hôpital, dont les résultats ont été clairs. Ils y resteront en observation pendant la nuit, ce qui est à nouveau une procédure de routine. Ensuite, nous avons ramené leur voiture au Parc Assistance et avons retiré l'équipage de l'épreuve."

Peu après la parution de ces communiqués, Tänak a tweeté un message accompagné d'une photo des casques et des systèmes HANS des deux hommes. "Ce n'était pas le début de saison que nous espérions, mais heureusement nous sommes tous les deux OK grâce à l'équipement de sécurité. Nous reviendrons bientôt pour nous battre !"