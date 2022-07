Tänak : "Pas de pression supplémentaire" avant le Rallye d'Estonie

Quoi de mieux qu'un rallye à domicile pour se relancer après une dernière manche désastreuse ? C'est peu dire qu'Ott Tänak doit attendre avec impatience le Rallye d'Estonie, qui doit avoir lieu ce week-end, après une dernière épreuve cauchemardesque au Kenya fin juin. L'Estonien a en effet été accablé par les coups du sort au Safari Rally, avec un levier de vitesses cassé à sa base le vendredi matin, puis deux abandons les samedi et dimanche, en raison respectivement d'un problème de transmission et d'un défaut de direction assistée.

Une épreuve kenyane à oublier donc, alors que le WRC se dirige à présent vers le mitan du championnat en Estonie, sur une course qui a plutôt très bien réussi à Hyundai par le passé. On se souvient que Tänak avait justement brillé sur ses terres lors de la première édition de l'épreuve en 2020, signant sa première victoire avec le constructeur asiatique et assurant du même coup un doublé devant son coéquipier Craig Breen. L'an dernier, le régional de l'étape avait été de nouveau dans le coup pour la victoire, avant qu'une première crevaison douche ses espoirs de succès et qu'une seconde le contraigne à l'abandon, faute de roue de secours disponible.

Un parcours moins cassant

Enthousiaste à l'idée d'évoluer sur ses terres après son zéro pointé au Kenya, Tänak attend ainsi avec impatience les routes traditionnellement plus roulantes et surtout moins cassantes que celles de la dernière manche. "Le Rallye d'Estonie est toujours une belle épreuve", se réjouit l'intéressé. "Pour la première fois cette saison, nous allons nous rendre sur des routes plus roulantes, plus rapides, donc je m'attends à ce que ce soit très amusant, mais nous devons aussi nous assurer que nous allons extraire toute la performance et la vitesse possible de la voiture. Cela promet d'être un gros défi, et il va falloir être dans le coup dès le début."

Le profil du parcours de cette septième manche devrait ainsi faire primer la compétition sur la survie. Et pour tirer son épingle du jeu dans les spéciales ultra rapides de Tartu (ville autour de laquelle va se déployer l'itinéraire), il faudra savoir imprimer un rythme d'enfer et surtout le soutenir tout au long de l'épreuve.

Le Rallye d'Estonie devrait offrir des routes plus praticables qu'au Safari Rally.

Pas de quoi inquiéter Tänak, qui semble balayer d'un revers de main la pression qui pourrait provenir des attentes de ses fans sur place. "Le meilleur côté pour moi c'est que je n'ai pas de déplacement à faire !" s'esclaffe le vainqueur du Rallye de Sardaigne. "C'est aussi une bonne chose d'avoir un rallye à domicile, car il y a tous les fans qui viennent se mêler à la fête autour de nous. Mais je ne peux pas dire que je ressens une pression supplémentaire, nous voulons simplement marquer le plus de points possibles. Nous allons faire de notre mieux, et faire tout ce que nous pouvons pour finir aux avant-postes."

L'an dernier, Hyundai n'avait pas réussi à faire coup double suite à l'abandon de Tänak, mais était tout de même parvenu à placer deux de ses voitures sur le podium, Breen terminant de nouveau deuxième, devant Thierry Neuville.

Une bonne tenue des machines sud-coréennes qui rend le patron de l'équipe, Julien Moncet, optimiste quant au déroulé du week-end. "Même si nous n'y avons roulé qu'à deux reprises, le Rallye d'Estonie est une manche qui nous a laissé jusqu'ici de bons souvenirs", explique-t-il. "Cette épreuve a notamment été le théâtre de la première victoire d'Ott et Martin [Järveoja, son copilote] pour le compte de Hyundai Motorsport. Notre souhait est de pouvoir continuer dans cette direction cette année et de rebondir après le week-end difficile que nous avons vécu au Kenya."

Mais pour viser la victoire en Estonie il faudra venir à bout de Kalle Rovanperä, vainqueur dans le pays balte l'an dernier et qui a offert une nouvelle démonstration de maîtrise au Safari Rally. Nul doute que Tänak entend ainsi mettre des bâtons dans les roues de son adversaire finlandais, et renouer avec la victoire sur ses terres.