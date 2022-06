ES14 à 17 - Tänak probable leader après une fin de journée confuse

Alors que tout semblait joué, avec un Ott Tänak large leader à l'approche de la dernière spéciale du jour et signataire de six temps scratchs sur sept possibles, une sortie de route d'Adrien Fourmaux est malheureusement venue semer la confusion sur ce Rallye de Sardaigne.

L'Estonien avait en effet été sans rival jusque-là ce samedi sur les routes de Sardaigne, seule l'ES12 étant tombée dans l'escarcelle de Craig Breen. Le pilote Hyundai s'est ainsi présenté avec 46" d'avance sur l'Irlandais à l'issue de l'avant-dernière spéciale du jour, avant l'accident dont a été victime Fourmaux, dont la Ford Puma Rally1 est restée en partie en travers de la route.

Des temps forfaitaires à prévoir

Une situation qui a déclenché une interruption bien légitime de la compétition durant quelques minutes le temps de faire place nette pour les autres concurrents, mais qui a par la suite donné lieu à un véritable capharnaüm alors que le drapeau rouge a continué d'être signifié aux concurrents qui devaient encore effectuer leur passage.

Dani Sordo a ainsi été le premier à arriver sur les lieux de l'accident. L'Espagnol a été forcé de ralentir pour pouvoir se frayer un chemin en sécurité et a terminé le parcours à vitesse réduite. Il devrait par conséquent se voir attribuer un temps forfaitaire, au même titre que les autres pilotes partis derrière lui, et notamment les deux leaders, Ott Tänak et Craig Breen.

Pour Pierre-Louis Loubet, la situation est en revanche plus confuse. Le Français a lui aussi pris le départ de la spéciale après-coup, mais a pour sa part roulé à une allure normale. Il pourrait donc se voir pénalisé, même s'il n'est pas encore sûr que le drapeau lui ait été signifié.

Comme on peut le constater, la situation et le classement sont amenés à évoluer dans la soirée, un porte-parole de la FIA ayant déclaré : "Après la relance de la spéciale faisant suite à l'accident d'Adrien Fourmaux, le drapeau rouge a continué d'être brandi aux équipages. La FIA est en train d'enquêter sur l'accident."

En attendant, on rappellera les abandons plus tôt dans la journée d'Esapekka Lappi dès la première spéciale alors que le Finlandais était alors en tête du rallye, et celui de Thierry Neuville, survenu en raison d'une surchauffe de sa Hyundai probablement consécutive à une sortie de route sur l'ES12 au cours de laquelle le Belge est parti en tonneaux.

Scratchs de la journée

ES10 : O. Tänak

ES11 : O. Tänak

ES12 : C. Breen

ES13 : O. Tänak

ES14 : O. Tänak

ES15 : O. Tänak

ES16 : O. Tänak

ES17 : K. Rovanperä