Tänak va quitter Toyota pour Hyundai en 2020

Des sources de Motorsport.com ont confirmé que l'accord avait été bouclé plus tôt dans le mois. Ott Tänak, qui a piloté ces deux dernières saisons pour Toyota, a nié l'existence d'un accord et insisté sur sa concentration uniquement tournée vers la conquête du titre en Espagne, ce week-end.

"Hyundai est la bonne option", a toutefois indiqué une source. "En travaillant avec Adamo [le directeur de Hyundai], Ott sait ce qu'il aura et où il sera."

Interrogé sur la signature de Tänak, Andrea Adamo a répondu : "Non. Je veux voir comment évolue la situation. Je ne sais pas si Ott a signé avec quelqu'un. Je regarde le film, et je l'aime. Je vois beaucoup d'acteurs jouer dans ce film, qui sont bien plus intelligents que moi, et meilleurs que moi. Je suis nouveau. Je ne suis pas en mesure de me battre au même niveau qu'eux."

Si Tänak mène le championnat au volant d'une Yaris WRC, il a néanmoins souffert de plusieurs défaillances mécaniques tout au long de la saison. Le problème de direction assistée en Sardaigne était probablement le plus coûteux, l'ayant privé d'une victoire qui lui permettrait sans doute d'être déjà titré aujourd'hui.

"Je n'ai rien à dire du tout à ce sujet", a réagi le directeur de Toyota, Tommi Mäkinen, auprès de Motorsport.com.

L'arrivée de Tänak scellerait le line-up de Hyundai, avec Thierry Neuville dans l'autre voiture et une troisième auto partagée entre Dani Sordo et Sébastien Loeb. Cette année, le constructeur avait également aligné Andreas Mikkelsen et Craig Breen en compétition.

Reste à savoir ce que le départ de Tänak provoquera chez Toyota. Kalle Rovanperä est le seul pilote sous contrat pour la saison prochaine, tandis que Kris Meeke et Jari-Matti Latvala sont actuellement en négociations pour 2020. Des rumeurs laissent entendre que Sébastien Ogier pourrait quitter Citroën pour disputer sa dernière saison en WRC avec Toyota avant de quitter la discipline.