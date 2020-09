Tänak remporte le Rallye d'Estonie et se relance

Solidement installé en tête du Rallye d'Estonie mais sans toutefois avoir totalement dominé les débats, Ott Tänak devait encore finir le travail ce midi lors de la power stage. Dans la matinée de dimanche, le Champion du monde en titre s'est d'ailleurs fait une chaleur qui a pris des airs de rappel à l'ordre, à défaut d'avoir des conséquences plus importantes. Pour Hyundai, il s'agissait de confirmer le doublé espéré, avec un Craig Breen en deuxième position. Thierry Neuville, lui, a repris le volant après son abandon de la veille, dans l'espoir de marquer quelques points. Une quête vaine pour le Belge, qui n'a pas pu défendre ses chances en raison d'un problème technique survenu sur sa i20.

Pour les leaders, il restait donc à avaler les 20,04 km de cette power stage afin d'en terminer avec ce rallye au planning ramassé et inédit en Championnat du monde. Kalle Rovanperä, peut-être vexé par sa crevaison et sa pénalité de la veille, a terminé en trombe en fixant un gros temps de référence. Le Finlandais a fait fort en repoussant à plusieurs secondes ses deux coéquipiers chez Toyota, Elfyn Evans et Sébastien Ogier, empochant ainsi les cinq points mis en jeu. Ott Tänak et Craig Breen n'ont pas pris de risques inconsidérés, l'Estonien prenant toutefois les points de la troisième place de cette super spéciale.



Vainqueur sur ses terres, Tänak fait une excellente opération en se relançant au championnat, décrochant sa toute première victoire sous les couleurs de Hyundai. Troisième de l'épreuve, Ogier conserve les commandes du classement général avant le prochain rendez-vous, prévu dans deux semaines en Turquie.

Super spéciale

1. K. Rovanperä (5 pts)

2. E. Evans (4 pts)

3. O. Tänak (3 pts)

4. S. Ogier (2 pts)

5. C. Breen (1 pt)

Rallye d'Estonie - Classement final