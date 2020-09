Tänak résiste à Breen, Neuville perd très gros

Après la boucle matinale qui a vu Hyundai prendre les choses en main, les cartes ont été redistribuées pour les cinq spéciales de l'après-midi en Estonie. L'ordre de départ était en effet basé sur le classement de l'épreuve et non plus sur celui du championnat, permettant notamment à Sébastien Ogier de ne plus ouvrir la route. Le Français a d'ailleurs empoché le premier scratch après la pause déjeuner, mais il a ensuite dû se montrer très précautionneux en raison d'un pneu endommagé sur sa Toyota Yaris WRC.

L'ES7 a surtout été marquée par la grosse erreur de Thierry Neuville, qui a arraché la roue arrière droite de sa Hyundai i20. Le Belge a ensuite été contraint à l'abandon, perdant très gros en vue du championnat. Car pendant ce temps, ses deux coéquipiers chez Hyundai n'ont pas amusé le terrain. Ott Tänak a d'abord poursuivi sur sa lancée, bien imité par un Craig Breen décidément très en verve. L'Irlandais s'est même payé le luxe d'être le plus rapide dans l'ES9 puis l'ES10, grappillant quelques précieuses secondes sur le Champion du monde en titre.

Ce dernier a repris un peu d'air dans la dernière spéciale de ce samedi et boucle cette première journée à domicile en tête. Il compte ainsi 11"7 d'avance sur Breen et 28"7 sur Ogier.

Très efficace tout au long de la journée après avoir perdu du temps sur une crevaison ce matin, Kalle Rovanperä a profité de sa belle régularité pour s'emparer de la quatrième place du général au terme de l'ES7, aux dépens de son coéquipier Elfyn Evans. Le Finlandais a été le plus rapide dans l'ES11.

Dimanche matin, ce Rallye d'Estonie se conclura avec pas moins de six spéciales disputées dans la matinée.

Scratchs de l'après-midi

ES7 : S. Ogier (Toyota)

ES8 : O. Tänak (Hyundai)

ES9 : C. Breen (Hyundai)

ES10 : C. Breen (Hyundai)

ES11 : K. Rovanperä (Toyota)

Rallye d'Estonie - Classement après l'ES11