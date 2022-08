ES15 à 18 - Tänak résiste à Rovanperä avant la dernière étape

On ne pouvait rêver meilleur scénario sur ce Rallye de Finlande ! Après avoir souffert lors de la première étape du fait de sa position d'ouvreur, Kalle Rovanperä a entamé ce samedi sa remontée vers la tête de course. Quatrième hier soir, le Finlandais a en effet réglé dans la journée ses deux coéquipiers, d'abord Elfyn Evans dans l'ES12 ce matin, puis Esapekka Lappi cet après-midi dans l'ES16.

Seulement 8"4 séparent désormais Rovanperä de Tänak, ce qui annonce un duel homérique demain pour les quatre dernières spéciales au programme. Mais si la dynamique semble à présent en faveur du régional de l'étape, qui a dû attendre ce samedi avant de signer son premier scratch (avant d'en réaliser quatre autres dans la journée), son rival estonien est parvenu à limiter les dégâts.

En effet, alors que l'écart s'était considérablement réduit à l'issue des quatre premières spéciales disputées dans la matinée, passant de 21" à 12"9, le pilote Hyundai a limité l'hémorragie dans l'après-midi pour stabiliser le delta le séparant de son adversaire de chez Toyota. Cela est sans doute lié aux conditions de roulage désormais sèches, contrairement à ce matin, et donc à un resserrement des performances entre les pilotes. Preuve de cette bataille très serrée, les deux adversaires ont par exemple dû se partager le gain du scratch dans l'ES17 après avoir réalisé le même chrono !

Le Champion du monde 2019 peut ainsi s'enorgueillir de tenir tête ni plus ni moins à trois des quatre Toyota engagées sur ce Rallye de Finlande, Lappi occupant à présent la troisième place à 35"2, et Evans la quatrième à 1'19.7. Le Finlandais a sans doute été gêné par un éclat d'importante dimension au niveau du parebrise de sa GR Yaris, juste au niveau de son champ de vision et causé par la projection d'une pierre lors d'un freinage.

Rovanperä a poussé son avantage ce samedi, signant cinq scratchs sur huit possibles pour revenir à moins de dix secondes de Tänak.

Tête-à-queue de Katsuta

Il faut descendre ensuite au cinquième rang pour trouver trace d'une autre i20 N au classement, celle de Thierry Neuville. Le pilote belge, toujours en délicatesse avec sa machine, semble avoir pris le parti d'assurer le top 5 sur cette fin d'épreuve. Longtemps menacé par Takamoto Katsuta, le pilote Hyundai peut désormais aborder la dernière étape l'esprit tranquille, le Japonais ayant perdu plus de 30" dans un tête-à-queue lors de la dernière spéciale du jour.

Pierre-Louis Loubet, lui, n'a pas réussi à se préserver des attaques de son coéquipier Gus Greensmith dans l'après-midi. Les deux pilotes M-Sport sont aux prises depuis le début de l'épreuve, sans doute pour le gain final de la septième place. Mais si le Français a perdu le bénéfice de cette position dans l'après-midi, rien n'est perdu étant donné le faible écart qui le sépare de l'Anglais : 4"2.

L'abandon de Craig Breen ce matin dans l'ES12 suite à une mauvaise réception sur une pierre dissimulée dans un talus, conjugué à celui d'Oliver Solberg hier mais aussi aux tourments d'Adrien Fourmaux et de Jari Huttunen, tous deux victimes d'une perte de leur direction assistée, permettent à deux pilotes du WRC2 d'évoluer dans le top 10. Le leader de la catégorie, Teemu Suninen, occupe ainsi la neuvième place du général devant son dauphin et compatriote, Emil Lindholm. Tout comme en WRC, la lutte est là aussi serrée pour la tête de course, seules 10"7 séparant les deux hommes.

Quatre spéciales sont au programme de l'ultime journée de compétition ici en Finlande, pour un total de 44,24 km de parcours chronométré. Début des hostilités à 07h23 heure française, avec Oittila 1.

Scratchs de la 2ème étape

ES11 : E. Evans

ES12 : K. Rovanperä

ES13 : K. Rovanperä

ES14 : O. Tänak

ES15 : K. Rovanperä

ES16 : K. Rovanperä

ES17 : O. Tänak & K. Rovanperä

ES18 : K. Rovanperä

Rallye de Finlande - Classement à l'issue de l'ES18