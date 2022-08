ES11 à 14 - Tänak toujours leader, Rovanperä sonne la charge !

On ne le dira jamais assez, la place dans l'ordre des départs est un élément déterminant en WRC. Après avoir broyé du noir hier en ouvrant la route tout au long de la première étape, Kalle Rovanperä a ainsi déjà rattrapé une bonne partie de son retard lors des quatre premières spéciales courues ce matin.

Quatrième à 21" au départ de la première ES du jour, le Finlandais bénéficie en effet aujourd'hui d'une position bien plus favorable dans l'ordre des départs, ce dernier reprenant le classement provisoire du rallye en sens inverse lors de la deuxième étape. Le pilote Toyota est ainsi revenu à moins de 13" d'Ott Tänak, remportant en chemin son premier scratch du week-end dans l'ES12 pour prendre l'avantage sur son coéquipier Elfyn Evans. Esapekka Lappi semble être la prochaine victime sur la liste du leader du championnat, le vainqueur de l'édition 2017 ne disposant plus que de 3"4 de marge sur son compatriote à la mi-journée.

Il faut dire que les conditions de roulage n'ont pas non plus été favorables aux premiers équipages à s'élancer sur les routes finlandaises. Après avoir longtemps menacé hier après-midi et cédé uniquement à un léger crachin, les nuages ont ouvert leurs vannes pour détremper totalement le parcours ce matin, et rendre ce dernier particulièrement piégeur, comme l'a confirmé le Français Adrien Fourmaux, premier à prendre la route. "Dans certains endroits il y a beaucoup de grip et dans d'autres c'est comme de la glace".

Des conditions dans lesquelles excelle néanmoins Rovanperä, qui avait déjà impressionné sous la pluie en Estonie pour s'assurer de sa cinquième victoire de la saison. Mais il ne faut pas croire pour autant que le scénario balte va nécessairement se reproduire. En effet, Tänak a fini par réagir dans l'ES14 en décrochant son quatrième scratch du week-end, envoyant un signal fort à son adversaire. L'Estonien, qui s'est incliné sur ses terres il y a trois semaines face au Finlandais, espère bien ainsi lui rendre la monnaie de sa pièce alors que c'est au tour de ce dernier d'évoluer à domicile ce week-end.

Rovanperä s'est montré bien plus à son avantage devant son public ce matin, et peut désormais légitimement viser la tête du rallye.

Alors que le quatuor de tête se tient en moins de 18", Thierry Neuville se trouve quant à lui distancé à près d'une minute et demie. Toujours en proie à un manque de confiance en sa machine, le Belge a expliqué avoir travaillé sur les différentiels de son i20 N hier, sans pour autant qu'une amélioration notable soit constatée jusqu'ici.

Il devance Takamoto Katsuta, qui continue de livrer comme à son habitude une prestation très propre, lui qui n'était jamais arrivé à ce stade du Rallye de Finlande ! Situé à un peu plus de cinq secondes de Neuville, le Japonais pourrait même viser une entrée dans le top 5 sur l'épreuve nordique si les choses continuent sur ce train.

Nouvel abandon pour Breen

La septième place provisoire est quant à elle occupée par Pierre-Louis Loubet. Le Corse dispute à son coéquipier Gus Greensmith le statut de meilleur pilote M-Sport ce week-end, depuis l'abandon de Craig Breen dans l'ES12. L'Irlandais, qui pointait à la cinquième place hier soir, a en effet tapé une grosse pierre lors d'un saut dans Rapsula 1, causant des dommages rédhibitoires sur sa Puma Rally1.

Avec l'abandon d'Oliver Solberg et les retards pris hier par Fourmaux mais aussi aujourd'hui par Jari Huttunen, tous deux en raison d'une perte de direction assistée, voilà qui amène deux concurrents du WRC2 dans le top 10 général, à savoir le leader de la catégorie, Teemu Suninen, et son dauphin Emil Lindholm.

Les hostilités reprendront cet après-midi à partir de 14h38 heure française avec le second passage dans Päijälä 2.

Rallye de Finlande - Classement à l'issue de l'ES14