Thierry Neuville va faire ses débuts en Rallycross

Thierry Neuville aura pour équipier le Champion du monde de Rallycross, Timmy Hansen, dans la catégorie CrossCar. Le duo utilisera des TN5 CrossCar développées par LifeLive, l'équipe de Neuville, le tout sous la bannière de LifeLive Nordic. La double manche du "Magic Weekend" de Suède est le premier événement majeur de Rallycross depuis le début de la pandémie de COVID-19 et va servir au développement des TN5 en les confrontant à d'autres voitures.

"Je suis très heureux de pouvoir concourir sur ce très célèbre circuit de Rallycross et lors de ce week-end de course", a déclaré Neuville. "J'ai suivi le RallyX Nordic l'année dernière, qui était vraiment intéressant, donc je suis très impatient d'y participer moi-même. Cela nous offre également une excellente occasion de faire participer notre TN5 à la compétition nordique."

"Nous sommes tout à fait conscients que cela va être un énorme défi pour notre équipe ; nous avons beaucoup de travail à faire, car c'est un marché très particulier en Scandinavie et la plupart des pilotes roulent avec la même marque de voiture. Nous aimerions changer cela à l'avenir, c'est pourquoi nous venons faire quelques kilomètres sur ces pistes spéciales, qui sont probablement les meilleures pistes de Rallycross du monde."

Neuville, vainqueur du Rallye Monte-Carlo 2020, a déclaré qu'après ses essais avec Hyundai en Finlande la semaine dernière, il se réjouissait de retrouver la compétition pour la première fois depuis le Rallye du Mexique en mars. "Tous les autres concurrents [du RallyX Nordic CrossCar] ont beaucoup d'expérience, donc nous allons avoir une première idée de la vitesse et des améliorations qui devront être apportées", a déclaré le Belge. "Je veux être là pour montrer que nous avons déjà fait des progrès, et sur le plan personnel, j'ai vraiment hâte de participer à l'événement et de prendre le volant. Ça fera du bien d'être de retour en compétition."