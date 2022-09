Toujours vivant au championnat, Tänak va tenter d'engranger en Grèce

Jamais deux sans trois pour Ott Tänak ? Après ses récents succès au Rallye de Finlande ainsi qu'en Belgique, il fait peu de doute que le pilote Hyundai n'envisage rien d'autre que la victoire ce week-end, à l'occasion du Rallye de l'Acropole. Pour l'Estonien, l'idée sera également de repousser à nouveau l'échéance du premier sacre de Kalle Rovanperä, qui a besoin d'inscrire 19 points de plus que lui pour être titré en Grèce.

Tänak a déjà repoussé une première balle de match il y a près de trois semaines lors du Rallye d'Ypres, profitant de la première grosse erreur de la saison du pilote Toyota – parti en tonneaux lors de la première étape – pour rester dans la course au championnat, et il tentera donc de maintenir encore une fois ses chances à flot ce week-end. Pour ce faire, le Champion du monde 2019 pourra compter sur la position peu avantageuse de son adversaire dans l'ordre des départs.

En effet, contraint d'ouvrir la route, Rovanperä risque de souffrir au cours d'une première journée où un seul passage sera prévu sur les spéciales rencontrées. Autant dire que le vendredi s'annonce d'ores et déjà déterminant pour le gain de l'épreuve, même si en bon compétiteur qu'il est, Tänak ne compte pas sur l'infortune pour s'imposer.

Au contraire, celui-ci espère poursuivre sur la bonne dynamique qui l'a vu remporter les deux dernières manches disputées. "Le Rallye de l'Acropole est une manche sympa", explique-t-il. "Les routes sont moins cassantes qu'il n'y paraît, et elles sont faciles à négocier. L'an dernier la météo nous avait surpris étant donné que cela avait été humide, donc nous allons voir à quoi vont ressembler les conditions cette année."

"Nous sommes confiants dans la foulée du Rallye d'Ypres, et étant donné que nous avions réussi à monter sur le podium l'an dernier, nous espérons faire la même chose ce week-end. Passer de l'asphalte de la Belgique à la terre constitue un changement important, mais nous savons que nous pouvons performer sur cette surface après nos victoires en Italie et en Finlande."

Il est vrai que la i20 N, qui a longtemps accusé un retard dans son développement cette saison, s'est affirmée progressivement comme une machine capable de s'imposer sur tous les types de surface. Une compétitivité vérifiable sur tous les terrains qui rend les troupes d'Azelnau enthousiastes quant à la fin de la saison.

"Nous prenons la direction de la Grèce avec la conviction que nous pouvons y obtenir un autre résultat solide après nos victoires au Rallye de Finlande ainsi qu'au Rallye d'Ypres", assure ainsi le patron de l'équipe, Julien Moncet. "Ces performances ont démontré que la Hyundai i20 N Rally1 est en capacité de s'imposer sur tous les types de surface, et par conséquent nous allons continuer d'attaquer sur chaque épreuve."

Très régulier, Tänak a su profiter des abandons de Rovanperä et de Neuville en Belgique pour s'adjuger la victoire.

Répéter le scénario du Rallye d'Ypres ?

Malgré l'optimisme ambiant chez Hyundai, on se refuse cependant à considérer la victoire comme acquise, surtout sur un rallye aussi exigeant que celui de l'Acropole, et qui peut réserver de nombreuses surprises. "Bien sûr, il ne faut pas que nous nous voyons trop beau, car le plateau est incroyablement relevé et tout peut arriver en WRC", reprend Moncet. "C'est d'autant plus vrai au Rallye de l'Acropole, qui est l'un des rallyes les plus durs du calendrier à la fois pour les voitures mais aussi pour les équipages. Notre objectif sera donc de ne pas rencontrer de problèmes, et d'être en position de nous battre pour les avant-postes lors des dernières spéciales."

Viser la victoire grâce à la régularité plutôt qu'à l'attaque à tout crin, tel semble donc être le mot d'ordre chez Hyundai. Cela tombe bien, Tänak est passé maître dans cet exercice, comme il l'a démontré lors de la dernière manche en Belgique, où il est resté dans un premier temps tapi dans l'ombre avant de profiter des erreurs de Rovanperä et de Thierry Neuville pour s'emparer de la tête de course au soir de la deuxième étape.