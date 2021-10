Toyota confirme le programme d'Ogier, Ingrassia arrête

Toyota a finalisé ses plans pour la saison 2022 et plus précisément ses équipages. Le constructeur japonais confirme aujourd'hui qu'Elfyn Evans et Kalle Rovanperä seront les titulaires et leaders l'an prochain, tandis que la troisième voiture sera partagée entre Sébastien Ogier et Esapekka Lappi.

Le pilote français avait fait part depuis longtemps de son souhait de participer à quelques rallyes avec un programme partiel à partir de la saison prochaine, mais Toyota devait encore trancher pour choisir celui qui profiterait du volant libre sur les autres manches. Grand favori depuis quelque temps, Lappi fera bel et bien son retour dans le giron Toyota, où il avait évolué en 2017 et 2018 avec à la clé une victoire sur le Rallye de Finlande.

"Je suis très heureux d'avoir un line-up si fort pour 2022 et la nouvelle ère passionnante du WRC", se réjouit Jari-Matti Latvala, directeur de l'équipe. "C'est très chouette de voir Elfyn et Kalle continuer pour se battre au championnat. Elfyn est un pilote très régulier, qui aide toujours à marquer des points pour l'équipe au championnat, mais comme il l'a prouvé lors de sa victoire en Finlande, c'est aussi l'un des plus rapides et clairement un prétendant au titre."

"Nous avons vu d'excellentes performances de la part de Kalle cette année. Il progresse en permanence et tout en gagnant de plus en plus d'expérience, il peut aussi devenir un candidat solide pour le championnat. Seb est un grand champion et il sera vraiment très précieux pour nous encore la saison prochaine, même s'il ne visera plus le titre pilotes. Enfin, je suis ravi de voir Esapekka de retour dans l'équipe. Il nous a prouvé par le passé qu'il pouvait gagner, et je pense que depuis, il a beaucoup mûri. Sa motivation est très forte et il a démontré sa rapidité lors de son retour le week-end dernier. Je crois que c'est le pilote parfait pour partager le volant avec Seb et nous aider au championnat, mais aussi pour se battre pour des victoires."

Lappi a fait un retour concluant au Rallye de Finlande le week-end dernier avec une quatrième place qui a définitivement convaincu Toyota. Il fera l'an prochain son retour après avoir perdu fin 2020 sa place chez M-Sport, où il avait trouvé refuge après l'arrêt du programme Citroën en WRC.

Ingrassia met un terme à sa carrière

Pour cette prise de recul et un passage à un programme partiel, sans que l'on sache encore sur quels rallyes précisément il sera présent, Sébastien Ogier va tourner une page importante puisque cette part d'incertitude va entraîner la fin de sa collaboration avec Julien Ingrassia. Ce dernier a décidé de mettre un terme à sa carrière. Ensemble, les deux hommes ont conquis sept titres mondiaux et sont actuellement en lice pour un huitième. C'est Benjamin Veillas qui sera le nouveau copilote d'Ogier en 2022.

"J'ai hâte de passer plus de temps avec ma famille après cette année, mais en même temps, je suis content de rester avec Toyota Gazoo Racing et d'avoir une chance de participer à certains rallyes l'an prochain", explique Ogier. "Je suis très reconnaissant envers l'équipe de me donner cette opportunité de continuer à faire de manière partielle ce que j'adore. Le calendrier des rallyes n'est pas encore clair, mais je ferai de mon mieux pour aider l'équipe au championnat constructeurs et pour développer la voiture. Je suis enthousiaste à l'idée de voir ce que cette nouvelle génération de voitures réservera, et je sais que l'équipe fournit énormément d'efforts à ce sujet."

"Julien mettra un terme à sa carrière à la fin de l’année. Je respecte à 100% sa décision, à l’heure où moi aussi je vais réduire le rythme. On met souvent en avant les qualités des pilotes en WRC, mais le copilote est essentiel et Julien a été une pièce maîtresse de nos succès. Dès mes débuts en rallye et durant 16 ans, Julien a été là. On a tout construit ensemble, progressé ensemble, découvert le WRC et réalisé nos rêves... On a obtenu plus que ce dont on osait rêver, en devenant sept fois Champions du monde jusqu’à présent ! Désormais, il nous reste deux rallyes pour finir en beauté !"

"Julien, à mes yeux c’est sans équivoque : tu es le meilleur des copilotes. Qui sait ce qu’aurait été ma carrière sans toi ? Un très grand merci pour tout car je sais ce que je te dois et tu seras impossible à remplacer. Je te souhaite le meilleur, profite de la vie !"

En revanche, Toyota n'a pas encore confirmé l'engagement d'une quatrième Yaris pour Takamoto Katsuta, pressenti pour bénéficier d'un programme similaire à celui de cette année en 2022.