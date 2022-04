Toyota va davantage se concentrer sur la performance

En tête des deux championnats après les deux premières épreuves de la saison, Toyota aborde le Rallye de Croatie avec une forme de sérénité. Les dernières semaines de pause depuis la manche suédoise ont permis au constructeur japonais de travailler davantage sur la fiabilisation de sa nouvelle GR Yaris Rally1, avec des résultats positifs. De quoi envisager, désormais, de se pencher beaucoup plus sur les réglages et sur la quête de performance.

"Les deux premiers rallyes de la saison, avec la nouvelle réglementation, ont été très intenses et la pause dans le calendrier nous a donné l'occasion d'évaluer ce que nous avons appris et de continuer à développer la GR Yaris Rally1", confirme Jari-Matti Latvala, directeur de l'équipe. "Nous avons fait des essais sur terre en Sardaigne puis des essais en Croatie la semaine dernière. Jusqu'à présent, nous nous sommes surtout concentrés sur la fiabilité et le fonctionnement du système hybride, mais nous pouvons désormais vraiment travailler sur l'optimisation du set-up de la voiture pour essayer de la rendre encore plus forte."

Le WRC se rend la semaine prochaine en Croatie, sur un rallye découvert l'an passé et qui n'avait pas manqué de surprendre. En cause, l'état particulier des routes empruntées, sur lesquelles le niveau d'adhérence est aussi aléatoire que précaire.

"Le gros défi en Croatie, c'est la surface de l'asphalte qui change souvent durant les spéciales, avec un niveau d'adhérence qui diffère énormément", souligne Latvala. "Je pense que ça a surpris de nombreux pilotes l'an dernier, et ceux qui reviennent pour la deuxième fois sauront à quoi s'attendre. Kalle [Rovanperä] n'avait pas fait beaucoup de kilomètres l'an dernier mais sait qu'il est important de continuer à marquer des points. Elfyn [Evans] était proche de l'emporter en 2021 et voudra signer un gros résultat. Quant à Esapekka [Lappi], c'est un rallye complètement nouveau pour lui. Nos pilotes pourraient donc aborder le rallye différemment, mais espérons que cela sera bénéfique pour le résultat de l'équipe à l'issue du week-end."

Vainqueur en Suède, Kalle Rovanperä occupe la tête du championnat.

Impressionnant pour s'imposer en Suède au mois de février, Kalle Rovanperä arrive donc en leader sur la manche croate. Exactement comme il y a un an… et il y avait alors connu un premier gros coup d'arrêt. Le Finlandais accusera ainsi cette année un déficit d'expérience puisqu'il était sorti de la route après seulement quelques kilomètres lors de l'édition 2021. Un contexte toutefois pas forcément nouveau pour lui.

"Nous n'avons fait que deux rallyes mais c'est toujours chouette d'avoir engrangé de bons points en début de saison", rappelle-t-il. "Nous sommes dans la même situation que l'an dernier, en menant le championnat avant de nous rendre en Croatie, et espérons que nous pourrons faire mieux cette fois-ci. Ce sera un gros défi pour nous car nous n'avons pas pu tirer beaucoup d'expérience en spéciale l'an dernier, mais nous avons déjà connu cette situation auparavant, en ayant moins d'expérience que nos adversaires, et je ferai de mon mieux pour gérer. Les sensations lors des essais étaient positives et je pense qu'il y a eu de vrais bons progrès réalisés avec la voiture. J'espère que ça se passera aussi bien sur le rallye."