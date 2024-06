Toyota va faire débuter une star montante du WRC en Lettonie

Sami Pajari et sa copilote Enni Mälkönen abandonneront le volant de la Toyota GR Yaris Rally2 de WRC2 pour piloter la quatrième GR Yaris Rally1 engagée lors du Rallye de Lettonie, épreuve sur terre, qui fêtera son arrivée en WRC du 18 au 21 juillet prochain.

Cette nouvelle intervient quelques jours après que le duo a remporté la deuxième victoire de sa carrière en WRC2, en terminant sixièmes au classement général lors de la manche du week-end dernier en Sardaigne.

Pajari s'est imposé comme l'un des grands espoirs du WRC, devenant le plus jeune Champion WRC Junior en 2021, avant de rejoindre le WRC2. Mälkönen a commencé à collaborer avec Pajari en 2021 et a remporté le titre copilotes en WRC3 en 2022.

"C'est quelque chose pour lequel je travaille depuis de nombreuses années, mais ce n'est pas si souvent qu'il y a une place disponible dans une Rally1", a déclaré le Finlandais de 22 ans. "Ce sera un énorme défi, car il y a tant de choses nouvelles à apprendre, et le rythme au plus haut niveau est également très élevé. Mais j'essaierai de ne pas trop me focaliser sur le résultat ou de ne pas ressentir de pression de ce côté-là, et j'essaierai simplement de prendre du plaisir et d'emmagasiner toute l'expérience possible pour l'avenir."

"Au moins, en Lettonie, les spéciales sont rapides et fluides, ce à quoi je suis habitué en Finlande, et c'est aussi une nouvelle épreuve pour tout le monde, donc dans un sens, nous partons plus ou moins du même point que les meilleurs pilotes. J'espère que si nous nous en sortons bien, nous aurons une chance de faire quelque chose de sympa à l'avenir, mais c'est une chose à laquelle je ne peux penser que bien plus tard. Pour l'instant, je me concentre sur ce rallye et je profite."

Jari-Matti Latvala, directeur de l'équipe Toyota, a suivi de près l'ascension de Pajari et de Mälkönen sur la scène du rallye. Il a conseillé Pajari au début de sa carrière en 2020, tandis que Mälkönen a été copilote de Latvala lors de rallyes nationaux en Finlande.