Toyota dévoile le nouveau programme WRC de Katsuta

Le pilote japonais était censé participer à huit rallyes en 2020, notamment les sept manches européennes, au volant d'une quatrième Yaris WRC d'usine. Cependant, après avoir fini septième au Monte-Carlo et neuvième en Suède, Takamoto Katsuta a vu ses plans contrecarrés par la pandémie de COVID-19.

Suite à l'annonce d'un nouveau calendrier la semaine dernière, Toyota a révélé que Katsuta allait se joindre aux pilotes titulaires Sébastien Ogier, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä lorsque reprendra la saison avec un tout nouveau rallye en Estonie du 4 au 6 septembre.

Katsuta sera ensuite présent en Allemagne, en Sardaigne et pour son rallye à domicile, au Japon. Il ne manquera donc que le Rallye de Turquie.

Latvala se tourne vers 2021

Ancien pilote titulaire Toyota, Jari-Matti Latvala espérait participer à cinq rallyes 2020 avec une Yaris privée, ayant été contraint à l'abandon par un problème moteur au Rallye de Suède en février dernier. L'expérimenté Finlandais se tourne désormais vers un programme partiel pour 2021 avec sa Toyota, en espérant davantage en 2022.

"Si je pouvais faire des événements historiques, surtout sur asphalte, j'aimerais bien", déclare Latvala pour le site officiel du WRC. "J'utiliserais ma Toyota Celica GT4, et avec quelques manches WRC et d'autres épreuves en Finlande, cela me permettrait de continuer à piloter."