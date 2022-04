Toyota sélectionné pour les tests Pirelli en Croatie

Toyota sera en charge de la première séance d'essais de l'année dédiée à Pirelli en WRC, cette semaine en Croatie. Le constructeur japonais a été sélectionné aléatoirement par la FIA pour effectuer ce roulage de trois jours sur les routes asphaltées du prochain rallye figurant au calendrier, et c'est le leader du championnat, Kalle Rovanperä, qui sera au volant.

Il s'agit du premier des trois tests dont dispose Pirelli durant la saison, et auxquels prendront part M-Sport Ford et Hyundai lors des prochaines opportunités. Le manufacturier italien profitera de ces essais pour développer ses gommes les plus dures et mise sur environ 200 km parcourus avec la GR Yaris entre ce jeudi et samedi.

"L'objectif des essais en Croatie est de contrôler comment faire évoluer le pneu dur par rapport au développement des nouvelles voitures hybrides, qui sont plus lourdes et plus puissantes que la précédente génération, et donc potentiellement plus exigeantes avec les pneus", explique Terenzio Testoni, responsable des activités Rallye de Pirelli. "Pour comprendre ça, nous testerons les nouveaux pneus avec l'aide des ingénieurs Toyota et de Kalle, qui a déjà prouvé par le passé qu'il était un excellent pilote d'essais."

Ces essais pneumatiques se déroulent dans la foulée des tests préparatoires au Rallye de Croatie, auxquels ont participé les équipes du WRC avant la prochaine manche du championnat, prévue du 21 au 24 avril.

Elfyn Evans était présent avec Kalle Rovanperä à cette occasion en début de semaine, tandis qu'Esapekka Lappi et Takamoto Katsuta doivent rejoindre Toyota pour la fin de semaine. M-Sport était également au travail avec Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux et Pierre-Louis Loubet, chaque pilote disposant d'une journée de roulage au volant de la Puma Rally1. Hyundai a conclu ses essais un peu plus tôt avec Oliver Solberg, Thierry Neuville et Ott Tänak.

Par ailleurs, Elfyn Evans a annoncé sa participation en juillet prochain au McRae Rally Challenge à Knockhill, en Écosse, où il pilotera une sélection d'anciennes voitures de rallye. Il s'agira de la deuxième édition de cet événement honorant la dynastie McRae si chère au monde du Rallye britannique et international.

Avec Tom Howard