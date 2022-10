Le 3e volant Toyota, objet de toutes les convoitises chez les pilotes

Si Toyota devrait, selon toute vraisemblance, conserver les mêmes pilotes l'an prochain, le constructeur japonais n'a cependant toujours pas officialisé à ce jour la composition de son line-up pour 2023. Le patron de l'équipe, Jari-Matti Latvala, a déjà eu l'occasion de déclarer qu'il souhaitait maintenir ses pilotes actuels, ce afin de préserver un équilibre qui s'est avéré fructueux cette année.

Malgré cela, le responsable finlandais a insisté en préambule du Rallye de Catalogne, qui se tient ce week-end, que tout était encore ouvert pour l'an prochain. En effet, des "problèmes contractuels" auraient empêché jusqu'ici la marque nippone de pouvoir annoncer ses plans pour 2023. Cependant, les pilotes devraient être confirmés lors de la finale de la saison, qui se déroulera sur les terres de Toyota, au Japon, du 10 au 13 novembre prochain.

"L'annonce devrait être faite à la fin de l'année, mais malheureusement il y a certains points contractuels qui sont toujours en discussions, donc je n'ai pas de nouvelle à ce stade", a déclaré Latvala. "J'espère que nous y verrons plus clair lorsque nous serons au Japon, et que nous pourrons annoncer nos pilotes là-bas, mais à ce stade tout est encore ouvert."

À l'instar d'un Julien Moncet chez Hyundai, Latvala a par ailleurs confirmé avoir été contacté par plusieurs pilotes au sujet d'un éventuel volant disponible pour 2023. Il est vrai que la question du nombre de rallyes auxquels participera Sébastien Ogier l'an prochain n'est pas encore tranchée, ce qui pourrait rebattre les cartes. En effet, après avoir partagé le baquet de la troisième GR Yaris avec Esapekka Lappi cette saison – il aura participé à six rallyes au total après le Japon – le Français devrait remettre le couvert avec un programme partiel en 2023.

"Sébastien est intéressé pour prendre part à quelques rallyes l'an prochain, et Esapekka souhaite également participer à quelques-uns", confirme Latvala. "Nous espérons pouvoir régler cela et nous travaillons là-dessus alors que d'autres pilotes nous ont contactés à ce sujet. Mais j'ai déjà eu l'occasion de dire que si nous remportons tous les titres avec le line-up actuel, alors pourquoi changer ce dernier ? À mon avis il n'y a pas lieu de le changer, mais cela ne dépend pas de moi, donc nous allons devoir en discuter avec les pilotes et j'espère que tout cela sera finalisé d'ici le Rallye du Japon."

Malgré les demandes pour rejoindre l'équipe l'an prochain, le line-up de l'équipe Toyota devrait rester inchangé en 2023.

Une décision finale qui revient à la maison-mère

Dans les faits, la décision concernant la composition du line-up 2023 sera prise en dernier ressort par la structure de Toyota au Japon. "Tout d'abord, le Toyota Gazoo Racing (TGR) World Rally Team formule sa proposition à Toyota Motor Corporation (TMC). Nous sommes écoutés sur le sujet des pilotes que nous souhaiterions avoir, mais bien sûr la confirmation finale doit provenir ensuite de TMC."

Sur le sujet d'un éventuel retour de Ott Tänak chez Toyota – l'Estonien avait remporté le titre en 2019 avec le constructeur japonais – Latvala souligne la nécessité de bien évaluer tous les tenants et aboutissants d'une telle manœuvre. "Nous allons devoir discuter avec précaution des bénéfices [de cet éventuel transfert]."

"J'ai déclaré que Ott était un pilote rapide, l'un des plus rapides. Je pense que lui et Kalle sont les plus rapides du plateau, mais est-ce pour autant une bonne chose [de le faire revenir] pour l'équipe et pour le championnat ? Ce sont des choses dont on doit discuter. Je pense que l'un des aspects positifs chez Toyota est que nous avons une bonne communication. Nous pouvons donc en discuter et parvenir à une décision qui satisfasse tout le monde."