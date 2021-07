Victoire historique pour Kalle Rovanperä en Estonie !

Solidement installé en tête du Rallye d'Estonie depuis vendredi matin et l'abandon précoce de son principal adversaire Ott Tänak, Kalle Rovanperä a décroché son premier succès en WRC aux côtés de Jonne Halttunen, son copilote depuis 2017.

Champion du monde WRC2 Pro en 2019, plus jeune leader du championnat au soir de l'Arctic Rally Finland, le Finlandais n'aura finalement eu besoin que de 14 départs dans la catégorie reine pour signer une première victoire historique, faisant de lui le plus jeune vainqueur de l'Histoire du WRC à 20 ans, 9 mois et 17 jours. Comme un symbole, le précèdent record appartenait depuis le 10 février 2008 à son actuel patron, Jari-Matti Latvala, vainqueur à près de 22 ans du Rallye de Suède au volant de la Ford Focus RS WRC. C'est d'ailleurs sur la manche hivernale que son père Harri s'était imposé pour la seule fois de sa carrière à l'âge de 34 ans.

Au terme d'un rallye qu'il aura mené de main de maître l'espace de 22 spéciales sur 24, Rovanperä s'impose finalement avec 59"9 d'avance sur Craig Breen. De retour en WRC depuis avril, l'Irlandais a souvent rappelé qu'il manquait de rythme face à ses adversaires. Il se console toutefois en égalant son meilleur résultat en WRC avec cette deuxième place, la position qu'il avait déjà décrochée l'an passé en Estonie. Pour la cinquième fois de la saison, Thierry Neuville termine sur la dernière marche du podium.

Handicapé par sa première position sur la route puis rapidement distancé sur ces spéciales rapides, Sébastien Ogier n'a pas pris beaucoup de plaisir en Estonie. "Heureux d'en finir", le Français a vite pensé au championnat ce week-end et à la bonne opération faite en devançant son coéquipier Elfyn Evans, qui est passé à côté de son rallye.

Pour Ott Tänak, le week-end a nettement été moins positif malgré sa victoire dans la Power Stage. À domicile, le Champion du monde 2019 n'avait qu'un objectif : la victoire. Trois crevaisons subies dans la même boucle vendredi matin en ont décidé autrement.

Scratchs de la journée

ES19 : O. Tänak / T. Neuville

ES20 : O. Tänak / T. Neuville

ES21 : T. Neuville

ES22 : O. Tänak

ES23 : T. Neuville

ES24 : O. Tänak

Power Stage

1. O. Tänak (5 pts)

2. T. Neuville (4 pts)

3. S. Ogier (3 pts)

4. E. Evans (2 pts)

5. K. Rovanperä (1 pt)

Rallye d'Estonie - Classement Final

