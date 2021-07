Alex Lowes prolonge avec Kawasaki

Après Jonathan Rea l'an dernier, c'est au tour d'Alex Lowes de prolonger son contrat avec Kawasaki pour plusieurs années. Le pilote anglais, titré dans son championnat national en 2013, est arrivé chez Kawasaki en 2020 après avoir initialement couru pour Suzuki et Yamaha en WorldSBK. Auteur d'une première victoire dès la manche d'ouverture, en Australie, il a ensuite obtenu trois autres podiums pour finalement se classer sixième d'un championnat remporté par son coéquipier. Blessé pendant l'intersaison, il a pu remonter sur la boîte à quatre reprises durant la première partie de cette saison 2021, mais court toujours après une deuxième victoire au guidon de la ZX-10RR.

Déjà prolongé pour 2021 dans un premier temps, Alex Lowes a signé un nouveau contrat en marge de la manche d'Assen, le week-end dernier. Décrit comme "pluriannuel" dans l'annonce faite aux médias ce mardi matin, il semble porter sur 2022 et 2023 à en croire les propos de Guim Roda, directeur de l'équipe, qui évoque "un accord de deux ans", mais l'on ignore ses termes exacts et l'éventuel ajout d'une option de prolongation.

"Je suis vraiment heureux d'avoir à nouveau signé avec le Kawasaki Racing Team, l'équipe la plus performante actuellement en WorldSBK", commente Alex Lowes. "Après une première année étrange au sein de l'équipe, à cause de la situation mondiale et du fait que l'on a eu une saison très courte, c'était bien de débuter cette année sur des circuits différents. Je comprends beaucoup mieux la moto."

"Cette saison est aussi un peu frustrante", admet le pilote anglais, actuellement quatrième du championnat à 116 points de Rea, "parce que j'ai l'impression que l'on a démarré fort mais que les résultats ne sont pas tout à fait ceux que l'on voudrait actuellement. On a un gros potentiel et je suis toujours dans le top 4 du championnat, proche du top 3, ce qui est mon objectif pour cette année. Je vais travailler dur ces prochaines semaines pour franchir cette nouvelle étape et me battre régulièrement pour le podium. Franchement, je sens que j'en suis proche."

"Avec cette équipe et toutes ces personnes autour de moi, et avec les relations que l'on a bâties, tout est désormais réuni pour faire avancer les choses. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir rester dans l'équipe l'année prochaine, et fier de la confiance que Kawasaki a placée en moi. Dans notre travail, il y a beaucoup plus de choses qui se passent en coulisses que de résultats visibles en piste, alors je suis vraiment heureux de ce nouvel accord avec KRT. Un grand merci à toutes les personnes qui se trouvent derrière ce projet, à Guim et Biel Roda, Steve Guttridge et tous les gens de KHI au Japon pour avoir cru en moi à nouveau."

Alex Lowes a également été sélectionné par Kawasaki pour s'aligner au départ des 8 Heures de Suzuka, à l'automne prochain, avec Jonathan Rea et Lucas Mahias.