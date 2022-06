Álvaro Bautista prolonge l'aventure avec Ducati

Après deux saisons passées chez Honda, Álvaro Bautista a retrouvé Ducati cette année, le dernier constructeur qu'il avait représenté en MotoGP et avec lequel il avait fait le saut vers le WorldSBK en 2019, pour terminer vice-Champion de la catégorie. La campagne 2022 se déroule à merveille pour le pilote, leader du championnat devant Jonathan Rea et Toprak Razgatlioglu, titré la saison passée. Après seulement le premier tiers de la saison bouclé, Ducati et Baustita ont naturellement décidé de prolonger leur association pour la saison 2023.

"Je suis très heureux de pouvoir rester au moins un an de plus avec Aruba.it Racing – Ducati Team, qui est comme une famille pour moi", déclare l'Espagnol. "Je me suis toujours senti bien dans cette équipe et depuis mon retour, les sensations sont encore plus positives qu'en 2019. Quand les choses fonctionnent si bien, on ne peut que continuer à travailler et à aller de l'avant. Je sens que je suis encore au sommet, que j'ai encore beaucoup à offrir. Je pense être au meilleur niveau de ma carrière physiquement et mentalement."

"Je suis également ravi de continuer à travailler avec Ducati, une usine très importante, tournée vers les technologies et qui effectue un développement constant : sur le plan personnel, c'est incroyable de faire partie de cette équipe."

Álvaro Bautista

À bientôt 38 ans, Bautista est en position de remporter son premier championnat depuis la catégorie 125cc en 2006, ce qui a fait de cette prolongation une formalité. "J'ai toujours cru en Álvaro sur le plan sportif et nous avons toujours eu une bonne relation personnelle, même quand nous avons temporairement pris des chemins différents", souligne Stefano Cecconi, team manager de l'équipe Ducati officielle.

"Quand nous avons décidé de miser à nouveau sur lui l'été dernier, certains disaient que c'était un pari risqué, mais nous étions convaincus des deux côtés que nous faisions le bon choix. Les résultats confirment notre décision et nous donnent satisfaction pour le moment. C'est pour cette raison que nous sommes ravis de prolonger la relation avec Álvaro pour au moins une année."

Gigi Dall'Igna se félicite également de cette prolongation. "Comme en 2019, Álvaro a immédiatement été performant avec notre moto cette année, dès les essais hivernaux", rappelle le directeur général de Ducati Corse. "Il n'est pas surprenant de le voir en tête dans une saison merveilleuse, au cours de laquelle il se bat pour le titre mondial. C'est un pilote précis, avec qui il est facile de travailler."