Bautista brille à Assen, Razgatlioglu et Rea vont au clash

Course 1 - Rea résiste à Bautista

Si Toprak Razgatlioglu s'est élancé de la pole lors de cette première course, avant de virer en tête, Jonathan Rea a vite mis la pression sur le Champion en titre. Au 3e des 21 tours, le Nord-Irlandais a plongé à l'intérieur dans la dernière chicane pour s'emparer des commandes, semblant alors contrôler le rythme d'un groupe comptant au total six pilotes.

Álvaro Bautista s'est employé à le remonter, pour se remplacer dans un top 3 qui allait s'échapper et lutter pour la victoire. Razgatlioglu reprenait d'ailleurs la tête au 13e tour, mais sans pouvoir creuser l'écart, Rea le dépassant à nouveau au 16e tour, après un freinage tardif au virage 1. Le Turc voyait ensuite, dans la même boucle, Bautista passer et mettre la pression sur le leader.

Au 18e tour, le pilote Ducati pris brièvement la première position avant que Rea ne réplique. Il s'agissait de la passe d'armes finale, la Kawasaki franchissant la ligne d'arrivée en tête pour une 16e victoire à Assen en WorldSBK pour Rea. Une seconde derrière le duo de tête séparé par un peu plus d'un dixième sur la ligne, Razgatlioglu complétait le podium.

À noter le prometteur résultat d'Iker Lecuona, avec la cinquième place juste devant Loris Baz. L'autre Français, Lucas Mahias, s'est emparé du point de la 15e position, en dépit d'une chute dans l'ultime boucle.

Course Superpole - La 100e pour Rea

À nouveau en pole, Razgatlioglu réussissait également son envol pour conserver sa position préférentielle. Derrière, Bautista réalisait un excellent départ pour se positionner en seconde place depuis le cinquième emplacement sur la grille, devant Rea. Les trois pilotes ont vite pris la poudre d'escampette, le pensionnaire Yamaha menait la danse jusqu'au sixième tour, quand Bautista s'est décidé à lui faire l'intérieur au virage 8, avant que Rea ne se faufile également quelques virages plus tard.

Bautista et Rea se sont alors engagés dans une bataille qui a vu le Nord-Irlandais s'emparer du commandement dans l'ultime boucle de la course, remportant ainsi sa 100e victoire dans la discipline. Classé second après avoir résisté de justesse à Razgatlioglu sur la ligne d'arrivée (0"047), Bautista a été finalement classé derrière le Champion 2021 pour avoir très légèrement mordu sur la bande verte dans la dernière chicane. Une décision qu'il a qualifié de "ridicule" sur les réseaux sociaux. Comme la veille, Locatelli, Lecuona et Baz complétaient le top 6.

Course 2 - Le clash Razgatlioglu/Rea

Dimanche, Alvaro Bautista a remporté la dernière course du week-end, profitant du duel qui a mal tourné entre Toprak Razgatlioglu et Jonathan Rea. Le Turc a mené le début de course après avoir pris le meilleur départ depuis la deuxième position sur la grille, mais il s'est vite retrouvé sous la pression du pilote Kawasaki, pourtant cinquième à la fin du premier tour.

Lors de sa tentative de dépassement par l'intérieur au virage 1, profitant d'une largesse de Razgatlioglu, Rea et son rival sont toutefois entrés en contact et ont tous les deux chuté. Iker Lecuona s'est retrouvé en tête avant de céder face à Bautista, qui a filé facilement vers sa troisième victoire de la saison. Un peu plus tard, Andrea Locatelli s'est emparé de la deuxième place aux dépens de Locatelli, finalement troisième.

Jonathan Rea après son accrochage avec Toprak Razgatlioglu

Au championnat, Bautista fait logiquement une excellente opération et, en quittant Assen, compte 18 points d'avance sur Rea au championnat. Toujours en quête d'une première victoire cette saison, Razgatlioglu est à 45 longueurs de l'Espagnol.