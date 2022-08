Bautista creuse l'écart et Razgatlioglu se relance à Most

Course 1 : Bautista résiste

Álvaro Bautista a débuté le week-end de Most en augmentant son avance au championnat en s'imposant dans une course d'ouverture palpitante, tandis que Toprak Razgatlioglu a battu Scott Redding pour la deuxième place grâce à un dépassement spectaculaire dans le dernier tour.

Bautista est revenu de la quatrième place pour remporter sa septième victoire de la saison et se donner alors 29 points d'avance sur Jonathan Rea (qui a prolongé l'aventure Kawasaki il y a quelques semaines), quatrième, mais qui a failli priver Redding de son premier podium dans une course longue distance pour BMW. Au rayon des contrats, d'ailleurs, le constructeur allemand a de son côté prolongé Mark Van der Mark, toutefois absent à Most car toujours blessé, et remplacé par Peter Hickman.

Ce n'est qu'à la moitié des 22 tours que Bautista a pris les devants, après avoir passé le début de course en troisième position derrière Razgatlioglu et Rea. Ces derniers ont échangé le commandement à plusieurs reprises, avant que Rea ne reprenne la tête au sixième tour dans le complexe des virages 15-16-17. C'est grâce à une manœuvre similaire que, quatre tours plus tard, Bautista a pu se rapprocher et dépasser Razgatioglu pour la deuxième place.

Dans la boucle suivante, l'Espagnol a pu utiliser la puissance de sa Ducati V4 R Panigale pour passer devant Rea, alors que des gouttes de pluie commençaient à tomber sur plusieurs parties du circuit. Au 14e passage, Redding a dépassé Razgatlioglu dans l'avant-dernier virage pour se hisser en troisième position, et deux tours plus tard, il a pu devancer Rea au virage 1 pour s'emparer de la deuxième place derrière Bautista.

Dans les derniers instants de la course, le pilote Ducati a réussi à prendre une seconde d'avance, puis finalement 2,1 secondes au moment du drapeau à damier. Redding a été obligé de défendre sa deuxième place contre Razgatlioglu, qui avait repassé Rea au début du 20e tour. Le Turc a pu se rapprocher pendant la première moitié du dernier tour et écarter son rival dans le droite rapide du virage 13. Le Britannique a été forcé de sortir sur la partie verte mais a ensuite résisté autoritairement à Rea pour conserver le podium.

Course Superpole : La 100e pour Yamaha

Toprak Razgatlioglu a ce dimanche remporté la 100e victoire de Yamaha dans le Championnat du monde Superbike après avoir battu Jonathan Rea dans une nouvelle bataille acharnée.

Les deux hommes ont passé la plupart des dix tours au coude à coude, mais leur bataille a été décidée en faveur du premier lorsque Rea a dû passer par les graviers dans la dernière boucle en raison d'une erreur. Le pilote Kawasaki a eu la chance de rester sur ses roues et de conserver la deuxième place, réduisant ainsi l'avance de Bautista, troisième, à 27 points au classement.

Comme lors de la première course, Razgatlioglu a pris l'avantage sur le poleman Rea au départ, et semblait avoir l'ascendant dans les premiers instants. Cependant, le sextuple Champion WorldSBK n'a jamais laissé son rival prendre plus d'une seconde d'avance, et après la mi-course, il s'est rapidement rapproché au point d'être juste derrière la Yamaha au huitième passage.

Cela a permis à Rea de plonger à l'intérieur dans le virage 15, mais Razgatlioglu est resté proche et a été en mesure de repasser devant au freinage du premier virage au début de l'avant-dernier tour. Rea n'était ensuite pas assez proche pour répéter sa manœuvre du virage 15 cette fois-ci, mais un meilleur passage dans les deux derniers virages lui a permis de prendre se hisser aux commandes au moment d'entamer le dernier tour.

Quelques instants plus tard, Razgatlioglu a repris son bien dans un endroit inhabituel, le virage 4, mais une mauvaise sortie du 13 a ensuite permis à Rea de lui subtiliser. Cependant, le Nord-Irlandais a mal évalué son freinage et a dû se frayer un chemin dans les graviers, ouvrant la voie à Razgatlioglu qui a remporté sa cinquième victoire de la saison ; l'avantage du duo sur Bautista, troisième, était tel que Rea a pu terminer deuxième malgré son incartade.

Course 2 : Razgatlioglu à la relance

Razgatlioglu a par la suite remporté sa sixième victoire sur les huit dernières courses, ce qui lui permet d'espérer pouvoir assurer au mieux la défense de son titre. Bautista, quant à lui, a devancé Jonathan Rea pour la deuxième place et porté son avance au championnat à 31 points avant la pause estivale.

Razgatlioglu a contrôlé le début de course après avoir effectué le meilleur départ depuis la pole, Bautista s'installant en deuxième position et Rea glissant initialement en cinquième place derrière les Ducati de Michael Ruben Rinaldi et Axel Bassani. Il était déjà remonté à la troisième place lorsque Rinaldi a chuté au virage 1 en essayant de le dépasser.

Dès le cinquième tour, Bautista contestait le leadership de Razgatlioglu, et au passage suivant, il est brièvement passé devant en fin de la ligne droite de départ/arrivée, mais il a manqué son point de freinage et est parti tout droit à la chicane. Cela a laissé Razgatlioglu en tête devant Rea. Au début du septième tour, le pilote Kawasaki a pu passer au virage 1 pour profiter d'un bref moment à la première place jusqu'à ce que son rival de 2021 le dépasse dans le même virage.

Rea n'en avait pas fini pour autant et s'emparait à nouveau de la tête au virage 1 au 11e tour, tandis que Bautista, revenu, profitait de la vitesse en ligne droite de sa Ducati pour passer Razgatlioglu en deuxième position.

Deux tours plus tard, Bautista a été en mesure d'utiliser son avantage en puissance pour priver Rea de la tête, à ce moment-là, et l'Espagnol semblait bien parti pour remporter deux courses longue distance sur deux à Most. Cependant, Razgatlioglu a rapidement attaqué Rea pour la seconde place, passant devant au virage 1 du 15e tour, et le tour suivant, il a produit ce qui s'est avéré être la manœuvre décisive sur Bautista au virage 20.

À partir de là, il était clair que Razgatlioglu avait un avantage de rythme et il a filé, avant de franchir la ligne avec sept dixièmes d'avance sur Bautista.