Bautista profite des chutes de Rea et Razgatlioglu à Magny-Cours

Vainqueur ce samedi de la première course du week-end à Magny-Cours, Álvaro Bautista a accentué son avance en tête du championnat, profitant des chutes de ses concurrents directs, Jonathan Rea et Toprak Razgatlioglu.

Auteur du meilleur temps des qualifications, Jonathan Rea s'est élancé de la pole position et luttait avec Toprak Razgatlioglu quand il a perdu l'avant à la sortie de la dernière chicane dans le second tour. Le Turc a donc hérité de la tête de la course avec une avance intéressante, mais dès le tour suivant, le champion en titre a mal jugé un freinage à la chicane et s'est retrouvé également à terre.

Scott Redding s'est retrouvé leader mais a cédé face à Álvaro Bautista dans le septième des 21 tours de course, laissant le pilote Ducati s'échapper irrémédiablement vers une solide victoire avec plus de quatre secondes d'avance.

Troisième, Axel Bassani a signé son premier podium de la saison, profitant d'une chute du malheureux Loris Baz au même endroit que Toprak Razgatlioglu. Le Français a finalement terminé 14e. Alex Lowes a pris la quatrième place devant Garrett Gerloff. Lucas Mahias a pris la dixième position de cette course. Pour sa première course depuis son retour de blessure, Michael van der Mark a placé sa BMW au 12e rang.

Toprak Razgatlioglu est remonté jusqu'au 11e rang et Jonathan Rea a fini à un tour, à la 24e place, ce qui permet à Álvaro Bautista de compter ce samedi une avance de 56 points en tête du championnat.

WSBK Magny-Cours - Course 1