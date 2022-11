Bautista : "J'ai prouvé que je pouvais battre Rea et Razgatlioglu"

Après deux saisons particulièrement difficiles chez Honda, Álvaro Bautista a su inverser la tendance en réalisant un retour 100% gagnant chez Ducati. Sacré Champion du monde de Superbike ce week-end, en Indonésie, il a renoué avec un sentiment qu'il n'avait plus connu depuis 2006, à l'époque de son titre 125cc. Il n'avait alors que 22 ans.

Âgé désormais de 38 ans, c'est avec bien plus d'expérience qu'il est allé s'imposer face à deux adversaires de taille que sont Jonathan Rea et Toprak Razgatlioglu, mais à ses yeux ses deux titres se ressemblent dans leur intensité. "En 2006 la situation était assez similaire à celle de cette année parce qu'en 2005 j'avais eu du mal et peu de personnes avaient cru en moi. Aspar l'avait fait et m'avait donné une bonne équipe, une bonne moto. [...] C'est assez similaire mais j'avais un adversaire assez fort, Mika Kallio, et là j'en avais deux", a-t-il expliqué au site officiel.

Il est vrai que le parcours de l'Espagnol en WSBK n'a pas été de tout repos alors qu'il avait pourtant si bien commencé. À son arrivée dans la catégorie en 2019, il avait en effet déjà cru au titre aux côtés de Ducati grâce à ses 11 victoires consécutives décrochées dès le début de saison au nez et à la barbe de Rea, pourtant alors maître incontesté de la catégorie. Il avait par ailleurs compté jusqu'à 53 points d'avance sur lui. Un rêvé éveillé pour le rookie, pour autant très expérimenté après ses 16 saisons passées en 125cc, 250cc puis MotoGP.

À la suite de son titre de vice-Champion du monde, Bautista décidait de quitter le constructeur de Borgo Panigale pour Honda, et s'apprêtait à connaître deux saisons compliquées. Avec seulement trois podiums décrochés, sans aucune victoire, il terminait aux neuvième et dixième rangs du championnat et voyait sa carrière en WSBK compromise.

Une symbiose pilote-équipe idéale

Parvenu à revenir chez Ducati cette saison, il a trouvé une véritable symbiose avec son équipe et a ainsi retrouvé la victoire dès la première manche de l'année, en Aragón. Dès lors, il a affiché une régularité de métronome, ne manquant le podium qu'à quatre reprises sur l'ensemble des courses, avec deux quatrièmes places et deux abandons. La clé, selon lui, pour parvenir à décrocher le titre.

"On a été très forts sur toutes les pistes puisqu'on a gagné des courses partout, excepté Donington et ici", a-t-il poursuivi. "Au final la régularité est importante, mais les victoires le sont aussi. Je suis content de la façon dont la saison s'est déroulée, mais je suis aussi content de moi parce que j'ai progressé en tant que pilote, en tant que personne par rapport aux années précédentes et je sens que je dois conserver ces progrès car j'ai vu que les autres pilotes étaient très forts, et avec mon âge je dois m'entraîner encore plus [rires]. Je pense qu'il y a eu plusieurs clés durant la saison, mais il y a aussi eu la combinaison entre moi et mon équipe, le travail qu'on a fait avec toutes les données, sur les petits détails. Ça a été une combinaison de tout."

Álvaro Bautista sacré Champion du monde.

Bautista disposait de sa première vraie balle de match à Mandalika, ce week-end, et est parvenu à gérer une pression bien présente pour s'assurer les points nécessaires à son sacre en terminant deuxième, derrière un Toprak Razgatlioglu redoutable, et un Jonathan Rea très proche.

"Notre niveau de performance a été très élevé, aussi parce que je pense que j'ai eu [face à moi] le meilleur niveau de performance de la part de Toprak et Jonathan. Ils ont été à un très haut niveau à chaque course et j'ai eu de la chance de commettre moins d'erreurs qu'eux. La régularité a aussi été importante dans ce championnat. J'ai prouvé, en tant que pilote, que je pouvais battre ces deux gars : Jonathan qui est six fois Champion du monde et Toprak une fois Champion du monde", a ajouté le pilote Ducati, qui conclut un championnat particulièrement intense à ses yeux.

"En début de saison, Jonathan était incroyablement rapide, agressif et presque imbattable. Le problème, c'est que quand il a commencé à être un peu plus lent à la mi-saison, Toprak a commencé à être rapide donc au final je n'ai pas pu me relâcher. La saison a été très intense, j'ai dû faire attention aux deux", a-t-il ajouté. "Je suis vraiment content parce qu'après deux années compliquées des gens ont cru en moi et j'ai pu revenir chez Ducati. J'ai simplement essayé d'être le meilleur pilote possible tout au long de la saison et de ne pas commettre d'erreurs."