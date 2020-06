Bautista sent que la saison peut désavantager Honda

Dominateur du début du championnat 2019 avec Ducati, Álvaro Bautista a basculé cette année sur un nouveau projet, celui de Honda, qui a encore tout à écrire. Stoppée par la pandémie de COVID-19, l'équipe qu'il forme avec Leon Haslam n'a pu courir qu'à Phillip Island pour le moment, une manche toujours atypique mais qui leur a rapporté des résultats plutôt encourageants avec notamment une cinquième place (pour l'Anglais) et deux sixièmes (pour Bautista).

Encore balbutiant, ce programme a toutefois besoin d'emmagasiner de l'expérience en piste, et la situation actuelle joue en sa défaveur. La reprise se fera dans un peu plus d'un mois, avec un agenda qui prévoit pour le moment six manches en deux mois, et possiblement deux à cinq autres rendez-vous par la suite si la situation sanitaire le permet.

"Commencer le 2 août à Jerez, pour moi c'est plutôt bien parce que j'y suis presque chez moi et je connais très bien cette piste. J'y ai beaucoup d'expérience, mais il est certain que les autres pilotes aussi y ont aussi roulé souvent !" commente Álvaro Bautista sur le site officiel du WorldSBK.

"Ce sera une saison plus courte que la normale et, pour nous, je pense que c'est moins bien parce qu'on a besoin de passer plus de temps en piste", souligne-t-il. "Pendant les essais hivernaux, on n'a pas eu très beau temps, alors on n'a pas pu travailler comme on l'aurait voulu. Ce sera clairement un désavantage pour nous, mais la situation est ce qu'elle est. L'important c'est de reprendre la saison, de recommencer à courir."

"On a beaucoup de travail à faire, mais j'ai confiance dans le Japon et je pense qu'ils peuvent fournir un bon effort pour faire des développements rapides", poursuit le pilote espagnol, qui juge que la Honda CBR1000RR-R a déjà beaucoup évolué depuis qu'il l'a découverte pendant l'hiver. "Notre moto a un très bon potentiel, mais il faut qu'on travaille pour mettre toutes les pièces du puzzle à leur place. Je pense qu'on n'est pas très loin des pilotes de tête, mais on a eu beaucoup de choses à régler jusqu'à présent. Je suis très confiant pour le reste de la saison, parce qu'on a montré qu'on n'était pas très loin et on peut se battre pour de bonnes positions en course."

Quelles que soient les difficultés posées par cette saison perturbée, Álvaro Bautista croit en tout cas dans le potentiel de ce programme, qui l'a séduit l'été dernier : "Je pense que j'ai une usine très forte derrière moi, pour devenir Champion du monde. Ce n'est qu'une question de temps. Il faut qu'on travaille et en faisant cela on pourra gagner le championnat. Je ne sais pas si ce sera cette saison ou la prochaine, mais il est clair que l'on pousse pour cela. C'est mon objectif et c'est aussi celui de Honda."