Loris Baz veut se battre pour des victoires en 2020 avec Ten Kate

Revenu en WSBK en 2018 dans l'équipe Althea BMW, Loris Baz n'avait plus de guidon lorsque l'exercice 2019 du championnat a débuté. Il a toutefois pu trouver refuge au sein du Ten Kate Racing, qui a perdu le soutien de Honda fin 2018, et qui a donc aligné une Yamaha cette année. Un cocktail qui a plutôt bien fonctionné, le Français se rapprochant du podium au fur et à mesure que la saison avançait, sans toutefois parvenir à s'y hisser.

Les deux parties vont donc continuer l'aventure en Superbike ensemble en 2020, avec des objectifs bien plus élevés. Baz espère en effet retrouver les avant-postes et pourquoi pas la victoire, qu'il n'a plus connue en WSBK depuis 2013, lorsqu'il pilotait pour l'équipe officielle Kawasaki, deux ans avant de partir pour le MotoGP.

"J'ai vraiment hâte, car en 2019 c'était vraiment spécial et nous avons fait de bonnes choses, mais ça a aussi été difficile", explique-t-il au site officiel du WSBK. "[Il a fallu] apprendre la moto tous les week-ends sans tests, juste deux jours en cours de saison, et nous avions tellement de choses à essayer. J'ai hâte [d'être en 2020], je suis sûr que nous pouvons améliorer la moto pour pouvoir nous battre aux avant-postes à chaque week-end l'an prochain. Je sais que l'équipe a hâte également, et ça sera une année excitante pour Ten Kate Yamaha en 2020."

L'équipe Ten Kate Racing fait partie des piliers du World Superbike, avec plus de 40 victoires mondiales, et un titre de Champion du monde pour James Toseland en 2007.