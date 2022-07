Biaggi accuse Ducati de trucage en 2008, un ex responsable répond

Max Biaggi a fait sensation en publiant un post controversé sur sa page Facebook. Dans un long texte, il a en effet remis en cause les agissements des responsables de Ducati, qu'il accuse d'avoir contourné le règlement lors de la saison du Championnat du monde Superbike 2008 en ne permettant qu'à Troy Bayliss de rouler en pleine puissance.

À cette époque, l'Empereur romain disputait sa seconde saison en WSBK. Il roulait sur une Ducati 1098R pour l'équipe Sterilgarda GoEleven, aux côtés de Ruben Xaus. Il s'agissait de la toute première saison où les moteurs à deux cylindres pouvaient disposer d'un maximum de 1200cc, ceux à quatre cylindres étant restés à 1000cc.

"La moto que j'ai essayée la première fois pour l'année 2008 était une moto totalement faite pour gagner. Par rapport à l'année précédente, elle avait pris 200cc de cylindrée, tandis que certains de ses composants étaient devenus ceux de série", a-t-il expliqué.

Après un très bon début de saison qui l'avait vu marquer de nombreux points avec une deuxième et une troisième places, ce qui lui permettait de faire partie des candidats au titre, Biaggi s'est fracturé le radius du bras gauche à Phillip Island. À son retour 21 jours plus tard à Valence, il estime que la situation avait changé.

"Dès les premiers essais libres, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas avec la moto", a-t-il poursuivi. "Au début de la deuxième séance d’essais, j'ai remarqué le même problème et je suis tout de suite rentré au box en disant à mon chef mécanicien que j'arrêtais là mes essais. Je revenais d'une grosse blessure et je devais faire des infiltrations. Ça n'avait donc pas de sens de continuer, avec une moto qui avait une baisse évidente de performance."

"J'étais dépassé par des pilotes que je n'avais jamais vus ! C'était absurde. Mon chef mécanicien, après moults tergiversations, a finalement reconnu que Filippo Preziosi, le directeur général de Ducati à l'époque, avait ordonné d'insérer une cartographie spécifique qui retirait entre 15 et 18 ch sur toute la période d'utilisation. Tout ça parce qu'il était nécessaire qu'un seul pilote gagne."

Troy Bayliss, Ryuichi Kiyonari et Max Biaggi sur le podium du GP d'Angleterre 2008

Pourquoi Ducati aurait ralenti délibérément ses propres pilotes ? Selon Biaggi, le constructeur avait mis en place cette stratégie afin d'éviter d'avoir à ajuster l'équilibre des performances de ses motos. "Sinon, le règlement aurait pénalisé le moteur deux cylindres. Si, à l'inverse, un seul pilote gagnait, la victoire aurait été imputée à son talent et non pas à un avantage technique du deux cylindres sur le quatre cylindres", a-t-il ajouté.

"La moto que j'avais essayée en Australie était absolument faite pour gagner, même si, sincèrement, j'avais un avantage excessif en termes de cylindrée. C'est pour ça, pour pouvoir gagner le titre, qu'il était nécessaire de pénaliser les motos clientes. Si le podium avait été monopolisé par les moteurs deux cylindres, la mise en application du règlement aurait réduit l'avantage de performance de la Ducati 1098."

Biaggi a conclu cette saison-là au septième rang du championnat, quand Troy Bayliss s'est adjugé son troisième titre mondial au sein de l'équipe Ducati d'usine avant de mettre un terme à sa carrière.

"Le matériel était absolument identique"

Suite à ces accusations, que pense Ducati ? Motosport.com s'est entretenu en exclusivité avec Carly Putz, qui était responsable moteurs Superbike et MotoGP au sein du département de course de Ducati à l'époque. S'il a depuis quitté la marque italienne, il réfute complètement la théorie de Biaggi.

"C'est un non-sens absolu ! Il avait exactement le même moteur que Bayliss. Il n'y avait aucune différence", a-t-il commenté. "Max est venu me voir dix fois dans le département moteur et m'a demandé quelle était la différence entre le moteur de Bayliss et le sien. Je lui ai dit que les moteurs étaient identiques mais il ne m'a pas cru. J'avais chacun des moteurs entre mes mains à l'époque et je pouvais lui garantir qu'ils étaient bien identiques."

"Il existe différents types de pilotes. Certains sont réalistes et d'autres se comportent comme des divas. Et Max est comme ça", a ajouté Putz. "Pour lui c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est un pilote qui n'a jamais admis que c'était sa faute. Le matériel était absolument identique. Ça m'a vraiment contrarié de lire ça. La vitesse était absolument identique."

Selon Putz, les déclarations de Biaggi ne correspondent pas du tout à la philosophie de la marque de Borgo Panigale : "Ducati est l'un des rares constructeurs à offrir également aux pilotes privés du très bon matériel avec lequel ils peuvent vraiment réussir. On le voit actuellement avec Bastianini en MotoGP. Ducati n'apprécie certainement pas le fait que Bastianini ait battu trois fois Bagnaia. Mais Ducati veut se développer davantage et dispose d'un excellent fonctionnement puisque les données sont comparées les unes aux autres." Et de conclure : "Ce n'est tout simplement pas vrai qu'il y a eu une limitation de puissance à l'époque."

