BMW aura deux équipes satellites en 2021, avec Laverty et Folger

BMW renforce son implication en WorldSBK. En plus de ses deux machines officielles, confiées à Tom Sykes et à Michael van der Mark, nouvelle recrue pour la saison 2021, la marque allemande disposera de deux machines satellites, confiées à deux équipes différentes. RC Squadra Corse, qui changera de nom, fera rouler Eugene Laverty, qui a cédé sa place à Van der Mark dans l'équipe BMW officielle. Bonovo Action rejoindra la catégorie avec Jonas Folger, qui était en discussions avec Ten Kate il y a quelques semaines. L'équipe allemande a déjà aligné Folger aux meetings de Barcelone et Estoril en 2020, avec une Yamaha, et elle a mené le pilote au titre dans le championnat allemand IDM cette année.

"C'est bien d'engager deux BMW M 1000 RR supplémentaires, en plus des deux machines de notre équipe d'usine", explique Markus Schramm, directeur de BMW Motorrad, qui voit une "nouvelle étape importante" dans l'implication du constructeur dans la catégorie. "Je tiens à accueillir chaleureusement les deux équipes satellites dans notre projet WorldSBK. Le Bonovo Action Team, avec Jonas Folger, est la première équipe allemande à s'engager en WorldSBK, avec un pilote bavarois sur une moto bavaroise. C'est une combinaison spéciale. Je suis également ravi qu'Eugene Laverty reste membre de la famille BMW pour apporter son talent et ses connaissances à notre team satellite RC Squadra Corse, fraîchement créé mais déjà bien connu du paddock World Superbike."

Revenu dans la catégorie en 2019, BMW compte sur les informations des teams satellites pour renforcer l'équipe officielle, en profitant de l'expérience d'Eugene Laverty, vice-champion de la catégorie en 2013, et de Jonas Folger. Les deux pilotes sont passés par le MotoGP, où Laverty a piloté la Honda puis la Ducati du team Aspar, en 2015 et en 2016, et où Folger a roulé sur une Yamaha du team Tech3 durant 13 courses en 2017.

"Nous sommes vraiment impatients d'entamer le partenariat avec Bonovo Action et RC Squadra Corse", précise Marc Bongers, responsable de la compétition deux-roues de BMW. "La coopération avec ces deux équipes va nous permettre de diversifier notre projet en WorldSBK. Elles vont communiquer avec BMW Motorrad WorldSBK Team. Cela va nous permettre de nous appuyer sur plus d'informations. Les équipes sont d'un très bon niveau, tout comme les pilotes. Jonas Folger et Eugene Laverty sont non seulement rapides, mais ils ont aussi une grande expérience qui leur permettra d'apporter une contribution significative au développement de la BMW M 1000 RR. C'est bien qu'Eugène reste avec nous et d'accueillir Joanas dans la famille BMW."