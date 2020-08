L'Argentine disparaît du calendrier 2020 du WorldSBK

Comme le MotoGP, qui a décidé de tenir une saison 2020 organisée uniquement en Europe, le Championnat du monde de Superbike rencontre les mêmes défis face à la pandémie de COVID-19 et semble prêt à appliquer les mêmes décisions que l'autre discipline gérée par Dorna. Après l'annulation des manches en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et au Qatar, l'Argentine était le seul pays hors d'Europe restant au calendrier du WorldSBK, mais le week-end prévu à San Juan Villcum vient d'être officiellement annulé.

L'Argentine et le WorldSBK, qui devaient se retrouver du 9 au 11 octobre, ont un contrat courant sur trois années, et celui-ci sera automatiquement prolongé l'an prochain, avec un report déjà acté et une édition 2021 qui aura bien lieu. La FIM, Dorna WSBK Organization, le promoteur Grupo OSD et les autorités locales ont été forcées de prendre ces décisions à la fois à cause de la situation sanitaire, mais aussi face aux contraintes logistiques et aux restrictions de voyages.

"Nous sommes vraiment désolés de reporter la troisième édition à l'année prochaine", a déclaré Orlando Terranova, PDG de Grupo OSD. "Cependant, nous nous sommes engagés à des actions visant à pouvoir vivre avec le COVID-19, tout en réduisant les risques. Nous comprenons que l'impact économique de l'événement sur l'industrie hôtelière, les fournisseurs et l'économie régionale était positif, et nous espérons pouvoir travailler l'an prochain à aider au développement de l'économie régionale."

Le directeur exécutif du WorldSBK, Gregorio Lavilla, partage la frustration de Grupo OSD, mais juge qu'il s'agissait de la meilleure décision possible : "C'est vraiment dommage de ne pas nous rendre sur l'un des événements qui possède la meilleure ambiance au calendrier. La santé et la sécurité ont la priorité, et avec les restrictions de déplacements, les défis logistiques et l'incertitude du futur proche, nous regrettons de ne pouvoir trouver une solution qui corresponde aux besoins de tous. Nous sommes impatients d'accueillir l'Argentine et San Juan au calendrier en 2021."

En attendant l'année prochaine, la fin du calendrier 2020 se disputera donc entièrement sur le Vieux Continent, puisque seule la manche australienne disputée avant le confinement n'est pas en Europe. Jerez et l'Algarve ont déjà eu lieu, deux courses seront disputées sur le MotorLand Aragón, puis une à Barcelone, avant que le WorldSBK ne vienne en France, à Magny-Cours, début octobre. Misano pourrait clôturer la saison début novembre, mais la manche est encore sujette à confirmation. Comme le MotoGP, la saison se déroulera majoritairement en Espagne, avec la moitié des courses disputées dans le pays.

Calendrier WorldSBK modifié

Date Pays Circuit 28 fév - 1 mars Australie Phillip Island 31 jui - 2 août Espagne Jerez 7-9 août Portugal Algarve 28-30 août Espagne MotorLand Aragón 4-6 septembre Espagne MotorLand Aragón 18-20 septembre Espagne Catalunya 2-4 octobre France Magny-Cours 6-8 novembre Italie Misano*

* À confirmer