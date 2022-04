Le calendrier 2022 finalisé, Phillip Island conclura la saison

Le WorldSBK avait déjà dévoilé une version provisoire de son calendrier 2022, où le circuit de Phillip Island figurait à une date inconnue. Le championnat a annoncé que la saison se conclura sur la piste australienne, avec un meeting prévu du 18 au 20 novembre, une semaine après la visite en Indonésie sur le circuit de Mandalika. Ces deux meetings seront les seuls de l'année à se dérouler sur deux week-ends consécutifs.

Manche historique de la catégorie, Phillip Island a ouvert la saison jusqu'en 2020, la dernière édition qui a pu se dérouler, à quelques jours des premiers confinements provoqués par la pandémie. L'épreuve n'a pas pu se tenir l'an passé et, l'Australie ayant longtemps maintenu ses frontières fermées, le championnat a préféré programmer d'autres circuits dans les premiers mois de la saison 2022.

Le calendrier du WorldSBK prévoit ainsi 12 rendez-vous, alors qu'un 13e, sur un circuit et une date à définir, figurait au calendrier provisoire révélé au mois de novembre. La saison débutera dans une semaine à MotorLand Aragón, qui accueillera les équipes dès lundi pour le test de pré-saison officiel. Le championnat entend ensuite reprendre un déroulement classique, après deux années troublées par la crise sanitaire.

Par rapport au programme initialement prévu pour la saison passée et ensuite amendé, Jerez disparait tandis que Brno fait son retour. Les circuits de Most et Navarra, venus renforcer le calendrier 2021 après plusieurs annulations, ont été conservés tandis que l'étape en France se disputera comme chaque année sur le circuit de Magny-Cours, au début du mois de septembre.

Le WorldSSP accompagnera la catégorie principale sur tous les week-ends de la saison tandis que le WorldSSP300 sera de la partie sur les circuits européens, à l'exception de Donington.

Calendrier 2022 provisoire du WorldSBK

Date Circuit 8-10 avril Aragón 22-24 avril Assen 20-22 mai Estoril 10-12 juin Misano 15-17 juillet Donington 29-31 juillet Brno 9-11 septembre Magny-Cours 23-25 septembre Barcelone 7-9 octobre Portimão 21-23 octobre San Juan Villicum 11-13 novembre Mandalika 18-20 novembre Phillip Island