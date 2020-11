Le World Superbike annonce son calendrier provisoire pour 2021

Après l'annonce dès le début du mois du report de la manche d'ouverture traditionnellement organisée à Phillip Island, le World Superbike a planché sur un calendrier 2021 dont la version provisoire a été publiée ce lundi. Cette version comporte un total de 13 rendez-vous, avec pour le moment seulement 11 dates annoncées. Une manche est en effet non définie, tandis que celle de Phillip Island est mentionnée mais sujette à sa situation contractuelle. Un nouveau circuit fait aussi son apparition, le Mandalika International Street Circuit, pour une épreuve qui aura lieu en Indonésie en fin d'année. Il est précisé que le tracé doit encore être homologué.

Compte tenu de la crise du coronavirus, qui rend la visibilité pour l'organisation d'événements très compliquée, cette mouture provisoire du calendrier s'articule essentiellement autour de manches européennes. Elles sont en effet au nombre de neuf, auxquelles il faut également ajouter un rendez-vous espéré en Argentine sur le circuit San Juan Villicum, au mois d'octobre.

Lire aussi : Chaz Davies reste dans le giron Ducati en World Superbike

En l'état actuel des choses, c'est la piste d'Assen qui accueillerait la manche d'ouverture du championnat 2021 du 23 au 25 avril. Le World SBK se rendrait ensuite une première fois au Portugal, à Estoril, sous réserve de la situation contractuelle, puisque le pays serait visité une seconde fois en fin de championnat, à Portimão. La manche française aurait lieu à Magny-Cours le premier week-end de septembre. Elle sera suivie d'un enchaînement de trois meetings en autant de week-end, du jamais vu dans l'histoire de la discipline.

Il est enfin précisé que des essais officiels auront lieu sur le circuit de Barcelona-Catalunya avant le début de la saison : les 29 et 30 mars pour les catégories WorldSSP et WorldSSP300, le 31 mars et le 1er avril pour le WorldSBK. Il est à noter que le WorldSSP300 ne sera présent que sur les courses européennes en 2021.

Calendrier 2021 provisoire du WorldSBK