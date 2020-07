Calendrier WorldSBK : Donington, Assen et Losail annulés

Trois nouvelles manches ont officiellement été annulées pour la saison 2020 du WorldSBK en raison de la pandémie de COVID-19.

Les épreuves prévues en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et au Qatar apparaissaient en suspens dans la version modifiée du calendrier, annoncée le mois dernier et faisant suite à plusieurs mois de suspension. Seulement elles disparaissent désormais du programme, aucune solution n'ayant pu être trouvée afin de les maintenir à l'agenda.

La Fédération internationale de motocyclisme et Dorna WSBK indiquent que de "longues discussions" ont eu lieu et qu'"une multitude de possibilités et de scénarios" ont été étudiés avant d'en arriver à cette décision. "La sécurité de toutes les parties dans le paddock du Championnat du monde de Superbike est une priorité absolue et, alors que la saison se poursuit, il n'a pas été possible de trouver une solution afin d'intégrer toutes les manches, au vu du défi que représente la pandémie de COVID-19", est-il indiqué dans une note officielle.

Ces trois déplacements avaient déjà été annulés en MotoGP. Comme pour les Grands Prix, ce sera la première fois dans l'Histoire du WorldSBK que la saison ne comportera pas de manche au Royaume-Uni. Assen est un rendez-vous presque aussi historique, n'ayant jamais manqué au programme depuis 1992.

En l'état, le calendrier WorldSBK comporte désormais six nouvelles manches confirmées, venant s'ajouter à celle qui a pu se tenir en ouverture de championnat en Australie. Le championnat reprendra du 31 juillet au 2 août à Jerez, avant de se rendre au Portugal, en Aragón (deux fois), à Barcelone et à Magny-Cours. Deux autres épreuves restent officiellement "à confirmer", l'Argentine et Misano qui se tiendraient en octobre et novembre.

Calendrier WorldSBK modifié