Blessé depuis novembre, Camier se sépare de son équipe

Le team Barni a annoncé sa séparation, d'un commun accord, avec son pilote, Leon Camier. Blessé au poignet et surtout à l'épaule lors de tests menés sur le MotorLand Aragón en novembre dernier, le pilote anglais n'a pas été en mesure de reprendre la compétition depuis et n'a encore disputé aucune course au guidon de sa Ducati.

S'il était engagé sur la première manche de la saison 2020, à Phillip Island, il n'a finalement pas pris le départ des trois courses au programme, déclaré inapte après n'avoir bouclé que 13 tours en essais libres. Désormais, alors que la compétition s'apprête à reprendre après la suspension due au coronavirus, l'équipe italienne a souhaité faire un choix afin d'être en mesure d'avancer.

"C'est une situation très malchanceuse tant pour moi que pour l'équipe", regrette Leon Camier. "Je souhaite être juste avec Barni, un super gars, très passionné. Il a cru en mois [fin 2018] alors que je revenais de blessure. Comme un mauvais coup du sort, je me suis à nouveau blessé à l'épaule − pas la même que l'année précédente − en tombant avec la Ducati pendant des essais en Aragón l'année dernière. Barni m'est resté fidèle à 100% et à Phillip Island il ne m'a jamais mis la pression pour que je roule, il a fait de ma santé la priorité alors qu'il était trop tôt pour que je revienne."

La pause, bienvenue dans son cas, offerte par la pandémie a permis à Leon Camier de reposer son épaule, avant qu'il reprenne l'entraînement et se prépare à la reprise. "Je ne sentais plus vraiment mon épaule, j'ai même fait du Supermotard sans problème. Mais au test de Misano, fin juin, j'ai à nouveau commencé à la sentir", explique-t-il. "Selon les experts médicaux, la situation est désormais différente : il ne semble pas y avoir de problème structurel comme l'année dernière. Je continue à faire des examens et il semble qu'un nerf ou un muscle soit coincé et on s'attend à ce que cela puisse être résolu par un physiothérapeute spécialisé."

Marco Barnabo, dit "Barni", team principal, explique que cette décision a été pris "pour le bien de l'équipe mais aussi afin de protéger la santé du pilote". Leon Camier, pour sa part, dit comprendre ce choix et le besoin pour l'équipe d'être en condition de sauver sa saison, alors que la reprise se fera dans deux semaines, avec six manches devant être disputées au cours des deux prochains mois.

"Mon médecin est confiant quant au fait que je pourrais aller bien pour Jerez, mais je peux comprendre que ce soit difficile pour le team et leurs sponsors de faire à nouveau confiance à un avis médical alors que les prédictions n'ont pas été justes ces sept derniers mois", souligne le pilote. "Nous avons trouvé un accord mutuel permettant à l'équipe de perdre un pilote de replacement et me donnant l’opportunité de me concentrer sur ma récupération complète, sans la pression du temps laissé par le prochain test ou la prochaine course. Aussi malheureux que cela puisse être, les blessures font partie de notre sport. Je souhaite à Barni et à toute l'équipe le meilleur. En ce qui me concerne, il est temps que je me remette complètement."

Ces derniers jours, Randy Krummenacher a démenti la rumeur selon laquelle il aurait quitté l'équipe MV Agusta engagée en WorldSSP dans le but de rejoindre le team Barni. C'est lui qui avait remplacé Leon Camier en mai lors d'un test à Misano.