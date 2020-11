Chaz Davies reste dans le giron Ducati en World Superbike

Évincé de l'équipe officielle Ducati en World Superbike, Chaz Davies va toutefois rester dans le giron de la marque italienne l'année prochaine. Le pilote britannique rejoint l'équipe satellite Go Eleven. Troisième du championnat cette année derrière Jonathan Rea et Scott Redding, Davies pilotera en 2021 une Ducati Panigale V4 R pour la troisième saison consécutive. Il hérite finalement du guidon laissé vacant par Michael Ruben Rinaldi, choisi par la firme de Borgo Panigale pour le remplacer dans le team d'usine.

Alors que la fin de saison approchait, Davies s'était d'abord montré réticent à l'idée de disposer d'une moto satellite l'an prochain, espérant encore convaincre Ducati de le conserver dans ses rangs. Un temps cité comme possible successeur d'Andrea Iannone chez Aprilia en MotoGP l'année prochaine, il reste donc en World Superbike. Aprilia a annoncé que son choix se ferait prochainement entre ses deux essayeurs, Lorenzo Savadori et Bradley Smith.

"Davies est un pilote de haut niveau, qu'il est inutile de présenter, et c'est un honneur de travailler avec lui", se réjouit Denis Sacchetti, team manager de Go Eleven. "Nous avons encore beaucoup à apprendre, et savoir que Ducati et Feel Racing seront à nos côtés nous donne encore plus de motivation et de détermination. Nous nous donnerons à 110% pour mettre Chaz dans les meilleures conditions possibles, afin qu'il se batte pour ce qu'il mérite. J'observe souvent les pilotes en piste et il nous surprend toujours, avec un style de pilotage agressif mais précis."

L'équipe Go Eleven a remporté une course cette saison avec Rinaldi, lors d'un meeting en Aragón, ce qui a notamment permis au pilote italien de terminer à la septième place du championnat et meilleur pilote indépendant.

"C'est une formidable opportunité pour que l'équipe Go Eleven et moi-même poursuivions notre progression l'an prochain", estime Chaz Davies. "J'ai connue une belle fin de saison 2020 en remportant la dernière course à Estoril, et en étant celui qui a marqué le plus de points sur les neuf dernières courses. Go Eleven a fait une excellente saison 2020 aussi. Je pense que ça permet d'avoir un partenariat vraiment solide pour 2021."