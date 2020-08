Davies aimerait rester chez Ducati, mais n'a "rien de concret"

Il y a près de deux mois, alors que le WorldSBK définissait encore son agenda de reprise, Chaz Davies indiquait attendre que des discussions s'engagent avec Ducati pour évoquer leur avenir commun. Aujourd'hui, alors qu'un premier week-end de course post-confinement vient de se tenir en Espagne, le pilote gallois en est toujours au même stade.

Interrogé en marge des courses de Jerez sur les discussions qu'il menait avec Ducati en vue de 2021, Davies a en effet expliqué : "Je les attends. Bien entendu, la conversation a été évoquée, mais rien n'a été discuté en détail. J'attends des directives de leur part, une réponse juste pour comprendre leur position. Voilà où nous en sommes."

Dans l'incertitude après avoir partagé sept saisons avec Ducati, dont trois se sont soldées par une deuxième place au championnat, Chaz Davies sait qu'il lui faut étudier d'autres options, bien qu'il se contente d'un "pas de commentaire" lorsqu'il lui est demandé quelles autres motos de la grille actuelle il souhaiterait pouvoir essayer.

"Il y a beaucoup de choses dont nous devons discuter, mais naturellement, j'aimerais rester", assure-t-il. "Je ne suis pas marié à Ducati, je dois regarder autour de moi. Je n'ai pas encore de réponse, rien de concret. Je ne peux pas les attendre trop longtemps et j'étudie d'autres options. Bien sûr, je suis très heureux ici, dans ce groupe. Ça fait longtemps que je suis ici. La décision ne m'appartient pas en ce moment."

Vainqueur 26 fois avec le constructeur italien en WorldSBK, Chaz Davies a été dominé la saison passée par son nouveau coéquipier, Álvaro Bautista, alors qu'il peinait à s'adapter à la nouvelle Panigale V4R, et il l'est également en ce début de championnat par son remplaçant, Scott Redding. La place du nouveau venu ne devrait pas être remise en question, cependant Ducati ne s'est pas caché d'envisager un remplacement, puisqu'un guidon en WorldSBK aurait pu être confié à Danilo Petrucci s'il l'avait souhaité.

Un premier podium cette saison

À Jerez, alors que Redding décrochait ses deux premières victoires, Davies a réussi à obtenir un premier podium, grâce à sa deuxième place dans la course finale. Un résultat qu'il doit en partie à sa position de départ, déterminée par le résultat de la Course Superpole, où il s'est classé cinquième.

"Une meilleure position dans les virages 1 et 2 est ce sur quoi je me suis le plus concentré [pour le départ]", explique Davies. "En raison de ma position sur la grille de départ, je n'étais pas bien placé pour les virages 1 et 2 lors des deux courses précédentes. Donc, c'était bien de partir une ligne plus haut, mais ce qui était plus important encore c'était d'être un peu plus à l'intérieur. Ça m'a évité des ennuis. Je suis heureux de cela, et évidemment heureux de ce podium, mon premier podium de l'année et un bon résultat pour l'équipe."

"Je suivais Scott, je lui prenais un dixième ici et là, mais il faisait la même chose", explique le Gallois, qui a réussi à ramener l'écart à 1"7 dans le 11e tour, avant de le voir remonter pour se stabiliser autour de 2"4. "Je pense qu'il a bien géré la course, il a été en contrôle à tout moment", salue-t-il. "L'objectif était de monter trois fois sur le podium. C'est ce que j'ai dit vendredi après les essais libres, et malheureusement je n'ai pas pu le faire, mais c'est bien de terminer le week-end sur une bonne note."

Avec Sebastian Fränzschky