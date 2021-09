Chaz Davies prendra sa retraite en fin de saison

Clap de fin pour Chaz Davies. Celui qui a longtemps été l'un des principaux rivaux de Jonathan Rea a confirmé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison 2021 du WorldSBK. Davies a fait part de sa décision dans une conférence de presse organisée sur le circuit de Jerez, où il est pourtant forfait après sa chute en Course 2 à Barcelone, qui l'a laissé avec deux côtes cassées.

"Merci d'être venus, il y a beaucoup plus de monde que ce que j'attendais !" a déclaré Davies devant des journalistes et de nombreux pilotes, qui l'ont applaudi avant et après son intervention. "Je voulais dire que malheureusement d'un côté, heureusement de l'autre, ce sera ma dernière saison en WorldSBK. Ça n'a évidemment pas été une décision facile. J'y ai beaucoup réfléchi parce que je crois fermement que quand c'est fini, c'est pour de bon. Le timing me semble bon pour prendre cette décision. Ça a été très difficile, il y a eu beaucoup de réflexion."

"Surtout qu'en venant sur le circuit, c'était différent en arrivant il y a quelques heures pour faire cette annonce. Ça implique de changer quelque chose mentalement. On y est. Il y a beaucoup de raisons derrière ça et comme je l'ai dit, beaucoup de réflexion. Je me suis beaucoup demandé si c'était le bon choix. Je suis aussi heureux que triste, mais c'est la bonne décision. Je suis prêt à tourner la page et à écrire le prochain chapitre."

À 34 ans, Davies va donc mettre fin à une carrière d'une décennie en WorldSBK. Arrivé dans la catégorie en 2012, dans la foulée de son titre en WorldSSP, le Gallois a d'abord piloté des Aprilia puis des BMW, s'offrant des succès avec chacune de ces marques. Il a rejoint Ducati en 2014 et l'année suivante, il a permis au constructeur de retrouver un succès qui lui échappait depuis trois ans, ouvrant le palmarès de la Panigale. Davies a été l'homme fort de Ducati durant plusieurs saisons, devenant vice-Champion en 2015, 2017 et 2018, à chaque fois derrière Jonathan Rea.

Vainqueur de 32 courses, dont 28 avec les différentes itérations de la Panigale, Davies a décroché des résultats moins bons ces dernières saisons et il a perdu sa place dans l'équipe officielle fin 2020, au profit de Michael Ruben Rinaldi. Après avoir songé à la retraite, il a fait le chemin inverse en rejoignant le Team Go Eleven, avec lequel il vit une saison difficile puisqu'il n'a décroché qu'un seul podium, avec une lointaine 11e place au championnat.

Avant de rouler en WorldSSP, Davies a été vu en Championnat du monde de 125cc puis de 250cc et il s'est ensuite exilé aux États-Unis pour découvrir les machines dérivées de la série. Une blessure d'Alex Hofmann à Laguna Seca en 2007 l'a conduit à faire ses débuts en MotoGP avec Ducati, marque qui lui a permis de disputer deux courses supplémentaires à la fin de la même année.

Le team Go Eleven n'a pas encore annoncé le nom du successeur de Chaz Davies en WorldSBK. Le Français Loris Baz le remplace à Jerez et au moins jusqu'à Portimão. Rien n'a été décidé pour la suite mais Davies entend bien reprendre sa place pour les deux derniers meetings de la saison : "Je ne vais pas m'arrêter à l'hôpital, vraiment ! Ça ne fait pas partie du plan. J'aimerais revenir en Argentine si je me sens bien. C'est l'objectif actuel."