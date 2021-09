Davies, Sykes et Lowes blessés à Barcelone

La manche WorldSBK de Barcelone a laissé des traces douloureuses parmi les pilotes. Chaz Davies, notamment, s'y est brisé deux côtes dimanche, impliqué dans une chute avec Lucas Mahias au troisième tour de la Course Superpole, entre les virages 11 et 12 de la piste catalane.

L'accident, pour lequel le Français a par la suite été pénalisé, a provoqué la sortie des drapeaux rouges alors que les deux motos ont terminé leur course contre l'airfence. Resté conscient, Davies a été évacué sur civière et n'a pu s'aligner au départ de la course longue quelques heures plus tard, déclaré inapte pour la fin du week-end.

Le pilote Go Eleven semblait souffrir d'une contusion lombaire. Des examens complémentaires pratiqués à l'hôpital ont finalement révélé que deux côtes étaient cassées. Il devait rester en observation pour la nuit et n'est pas certain à ce jour de pouvoir disputer la prochaine manche, prévue à Jerez cette semaine, son équipe souhaitant évaluer son état dans les prochains jours.

"Tout va plus ou moins bien", a fait savoir Davies via ses réseaux sociaux. "OK, j'ai quelques côtes cassées et je suis globalement secoué, mais je suis heureux que ça ne soit pas pire."

Commotion cérébrale pour Tom Sykes

L'autre gros accident de cette journée a impliqué cette fois Tom Sykes, là aussi provoquant la sortie des drapeaux rouges au début de la Course 2. Tombé devant Lucas Mahias, le pilote anglais a été heurté par la Kawasaki du Français, qui n'a rien pu faire pour l'éviter. Souffrant d'une commotion cérébrale, le Champion du monde 2013 a été transporté à l'hôpital de Barcelone pour des examens complémentaires. C'était pour lui la fin malheureuse d'un week-end qui l'avait vu retrouver son surnom de Mr Superpole en dominant les qualifications de samedi.

"Nos pensées vont vers Tom", déclarait dimanche soir Shaun Muir, directeur de l'équipe BMW, sans fournir d'informations supplémentaires sur son état. "Il est allé à l'hôpital de Barcelone afin de passer des examens complémentaires. Il parle et il est conscient, ce qui est bon signe. Nous attendons d'autres informations."

"Nous croisons les doigts pour qu'il s'en sorte relativement indemne", a ajouté Marc Bongers, directeur sportif de BMW Motorrad.

Le clan britannique n'a décidemment pas été épargné, dimanche, puisqu'Alex Lowes a lui aussi dû passer par le centre médical, après avoir été impliqué dans un accident collectif au premier tour de la Course 2 à la suite à un contact avec Leon Haslam.

"J'ai été heurté par quelqu'un à l'intérieur. J'ai pris un gros choc au visage avec ma moto et ma main et mon poignet droits se sont aussi retrouvés coincés", a expliqué le pilote Kawasaki. Après un passage par le centre médical, il a lui aussi rejoint l'hôpital afin de contrôler l'état de son poignet.

Le week-end de Barcelone a par ailleurs été marqué par la blessure d'une commissaire de piste, opérant dans le virage 2 du Circuit de Catalunya. Un événement rare et qui a provoqué l'émoi dans le paddock.