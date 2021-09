Dean Berta Viñales décède dans un accident à Jerez

C'était une information particulièrement redoutée compte tenu de la tournure des événements à Jerez. Dean Berta Viñales a trouvé la mort sur le circuit andalou, où il a été victime d'un accident plus tôt dans la journée, lors de la course de WorldSSP300.

Le jeune pilote espagnol, âgé de 15 ans, a chuté à trois tours de l'arrivée de l'épreuve alors qu'il figurait parmi le groupe de tête. L'incident a impliqué quatre autres pilotes : Alejandro Carrión, Daniel Mogeda, Harry Khouri et Yeray Ruiz. Au sol, Dean Berta Viñales n'a pas pu être évité par ceux qui le suivaient et été très grièvement blessé. Le drapeau rouge a immédiatement été brandi.

Touché à la tête et au thorax, le Catalan a été pris en charge par les équipes de secours puis transporté par hélicoptère vers l'hôpital de Séville, où il est décédé en début d'après-midi. Le championnat a annoncé la tragique nouvelle peu après.

"Nous sommes profondément tristes d'annoncer le décès de Dean Berta Viñales", indique le communiqué. "La famille du World Superbike envoie tout son amour à sa famille, à ses proches et à son équipe. Ta personnalité, ton enthousiasme et ton investissement manqueront énormément. Tu manqueras à tout le monde de la course moto, Dean. Repose en paix."

Dean Berta Viñales disputait cette année sa toute première saison en WorldSSP300, au sein de l'équipe familiale Viñales Racing Team. Il est le cousin de Maverick Viñales, pilote Aprilia multiple vainqueur en MotoGP.

Quelques minutes après l'accident, le départ de la première course du week-end en World Superbike avait été reporté, avant que la totalité du programme encore à dérouler ce samedi ne soit définitivement annulée, laissant alors craindre le pire.