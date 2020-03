Deux victoires, carton plein pour Kawasaki

Comme la veille, les pilotes se sont tenus dans un mouchoir à l'arrivée de la Course Superpole, Jonathan Rea s'imposant avec 67 millièmes d'avance sur Razgatlioglu et 72 sur Scott Redding, qui monte pour la deuxième fois de suite sur le podium. Le pilote turc s'est clairement montré comme étant l'opposant principal au quintuple Champion du monde en titre, offrant une superbe bagarre lors des dix tours constituant cette Course Superpole.

Les deux hommes se sont dépassés à trois reprises dans le dernier tour, Rea parvenant à prendre l'avantage dans la dernière accélération pour remporter son premier succès de la saison. Son équipier Alex Lowes a terminé quatrième devant la deuxième Yamaha officielle, celle de Michael van der Mark. Comme samedi, Loris Baz a terminé les dix tours de cette Course Superpole au septième rang.

Phillip Island - Top 10 de la Course Superpole

La Course 2 s'est elle résumée à une bagarre entre les deux pilotes Kawasaki officiels, Jonathan Rea et Alex Lowes. Alors que ce dernier est parvenu à prendre la tête dans le premier virage par l'extérieur, c'est bien Rea qui s'est placé aux commandes de la course pour la majeure partie de celle-ci.

Si un groupe d'une dizaine de pilotes se disputait les premières places en début d'épreuve, les deux machines vertes sont parvenues à hausser le rythme pour se disputer la victoire en fin d'épreuve. Rea et Lowes se sont échangé le commandement de la course à plusieurs reprises mais c'est finalement Alex Lowes qui est parvenu à franchir le premier la ligne d'arrivée, avec 37 petits millièmes d'avance sur son équipier ! Scott Redding termine pour la troisième fois sur le podium, à moins d'une seconde.

Michael van der Mark a terminé au quatrième rang devant Chaz Davies sur la deuxième Ducati. Après un contact en fin de course avec Loris Baz, Toprak Razgatlioglu a abandonné, et le Turc ne pointe donc qu'au troisième rang d'un championnat mené par Alex Lowes, devant Scott Redding.

La grille de départ était moins fournie en Course 2, puisque Eugene Laverty, Garrett Gerloff et Leon Camier étaient tous privés de course après des chutes plus tôt dans la journée. Le World Superbike poursuivra son aventure dans deux semaines, sur le circuit de Losail qui accueille le week-end prochain l'ouverture de la saison MotoGP.

Phillip Island - Course 2