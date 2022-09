Dominique Aegerter rejoindra le Superbike en 2023 avec Yamaha

Dominique Aegerter rejoindra le Championnat du monde Superbike l'an prochain après avoir signé avec Yamaha. C'est une nouvelle étape importante dans la carrière du Suisse, qui aura connu beaucoup de catégories et dû attendre ses 32 ans (qu'il fêtera demain !) pour accéder à la discipline reine du Superbike.

Champion du monde Supersport en titre et actuel leader de la catégorie, Aegerter a également décroché le titre en MotoE après avoir terminé deuxième l'an passé. Un nouveau souffle salvateur après un long parcours, qui l'a fait passer trois ans par la catégorie 125cc avant d'évoluer dix années en Moto2, où il a décroché une victoire et six podiums.

Parti en MotoE en 2020, il a immédiatement fait partie des prétendants au titre, avant de rejoindre le Supersport en 2021 avec l'équipe Ten Kate Yamaha où il a écrasé la concurrence. Avec 16 podiums (dont dix victoires) remportés sur les 21 courses, il a décroché le titre et mène à nouveau cette saison, où le podium ne lui a échappé qu'à une seule reprise. Leader à quatre courses de la fin avec 36 points d'avance, il pourrait réaliser un sans-faute avant d'arriver en Superbike.

Ses performances et la richesse de son expérience lui ont permis d'effectuer le test MotoGP de Misano au guidon de la Suzuki de Joan Mir, blessé, et ont convaincu Yamaha de le faire monter d'une catégorie. "Depuis qu'il est arrivé dans le paddock, Dominique a montré qu'il était l'un de ses plus grands talents, et il était évident dès le début qu'il était prêt pour avoir sa chance en WorldSBK. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'opportunité de lui donner cette chance en 2022, mais lorsqu'une place s'est libérée pour 2023, Dominique était le choix évident", a expliqué Andrea Dosoli, directeur de course de Yamaha Motor Europe.

"Non seulement il a impressionné par son rythme, son niveau en course et sa régularité, mais il a aussi démontré la détermination et le dynamisme nécessaires pour courir à ce niveau. Il a montré tout au long de sa carrière qu'il était capable de s'adapter très rapidement à une nouvelle machine, et nous sommes certains que cette capacité lui sera profitable quand il pilotera la Yamaha R1 WorldSBK la saison prochaine. Nous avons vraiment hâte de voir ce qu'il peut faire."

Aegerter rejoindra donc l'équipe GRT aux côtés de Remy Gardner, qui quittera pour sa part le MotoGP. "Un solide coéquipier" aux yeux d'Aergerter, qui s'est montré "impatient d'effectuer le premier test au guidon de la Yamaha R1, une moto compétitive pilotée par Toprak Razgatlioglu l'an dernier et avec laquelle il joue à nouveau le titre cette année".

"Je suis super content de rejoindre Yamaha dans le Championnat WorldSBK. C'est une grande opportunité pour moi et une récompense fantastique pour mon titre Supersport de l'an passé et pour mon statut de leader actuel de la catégorie", a ajouté le Suisse. "Je souhaite remercier Yamaha et l'équipe GRT de croire en moi. Je vais donner tout ce que j'ai la saison prochaine, mais pour l'instant je reste concentré sur l'obtention d'un deuxième titre mondial en Supersport."

Avec Basile Davoine

