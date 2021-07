Garrett Gerloff reste chez Yamaha pour 2022

Arrivé en Championnat du monde l'an dernier, Garrett Gerloff continuera d'y défendre les couleurs des États-Unis la saison prochaine, après avoir signé une prolongation d'un an de son contrat avec Yamaha, garantissant sa place au moins jusqu'à la fin de la saison 2022. Âgé de 25 ans, il avait préalablement brillé en MotoAmerica et a su rapidement se faire remarquer en WorldSBK, avec trois podiums dès sa première saison.

Il poursuit cette année sur cette belle lancée et occupe actuellement la sixième place du championnat. Son meilleur résultat à ce jour est une deuxième place obtenue à Donington, en début de mois, au guidon de la Yamaha R1 2021 qui lui est confiée au sein du team GRT.

Il a par ailleurs attiré l'attention des responsables MotoGP, au point d'être appelé en renfort par Yamaha d'abord l'an dernier pour remplacer Valentino Rossi durant la première journée du Grand Prix d'Europe, puis cette année pour disputer un premier Grand Prix à Assen, en remplacement de Franco Morbidelli, blessé. S'il avait pu faire partie des candidats du groupe d'Iwata pour rejoindre le MotoGP la saison prochaine, le départ de Maverick Viñales ayant ouvert une opportunité inattendue, il n'en sera finalement rien et, comme Toprak Razgatlioglu, il restera bel et bien en WorldSBK.

"Je suis ravi d'avoir signé ce contrat avec Yamaha afin de rester avec eux l'année prochaine", commente le pilote texan. "J'ai passé de supers moments en Europe au cours de l'année et demie qui s'est écoulée, et je suis très heureux des progrès que j'ai vus en moi, ainsi qu'au sein du team GRT Yamaha WorldSBK et sur la Yamaha R1. On a déjà sérieusement progressé cette saison, ce qui nous permet de nous battre régulièrement pour le podium, mais je sais que l'avenir nous réserve plus de choses encore. On est passé très près de cette première victoire, elle était à ma portée à Donington Park, et avec le soutien de Yamaha et de l'équipe, je suis sûr que l'on pourra y arriver avant la fin de la saison."

Pour Andrea Dosoli, responsable du programme de Yamaha Motor Europe, Garrett Gerloff est une pépite qu'il ne fallait pas laisser filer. "Il a impressionné tout le monde dans la famille Yamaha, par sa motivation et son engagement. Il a obtenu de formidables résultats, il s'est montré très rapide et il est capable de s'adapter rapidement à de nouveaux circuits", souligne l'Italien. "Nous sommes très heureux de pouvoir prolonger cette collaboration pour une saison supplémentaire, car nous croyons qu'il y a encore des choses à venir des deux côtés et que Garrett peut devenir un prétendant au titre dans un avenir proche. Nous avons donné sa chance à un jeune pilote talentueux, que nous avons sélectionné dans un championnat national et mené sur la scène mondiale, confirmant clairement la forte implication de Yamaha dans les sports mécaniques à l'échelle mondiale."