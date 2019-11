Garder Cluzel et Perolari, "une évidence" pour le GMT94

La première saison complète du programme du GTM94 en World Supersport n'a, certes, pas été récompensée par le titre, mais la structure française a l'intention de relever une nouvelle fois le défi en 2020 et de franchir un cap supplémentaire après s'être affirmée comme la deuxième équipe cette saison. Pour cela, Christophe Guyot s'appuiera sur un line-up inchangé, avec l'expérimenté Jules Cluzel et le jeune Corentin Perolari.

En lice pour le titre jusqu'à la dernière course, Cluzel s'est finalement classé troisième du championnat derrière les deux coéquipiers du team BARDAHL Evan Bros, Randy Krummenacher et Federico Caricasulo. Déjà trois fois vice-Champion du monde et classé troisième ces trois dernières années, l'Auvergnat tentera de poursuivre sur la lancée d'une bonne fin de saison, lui qui s'est imposé trois fois en 2019, tout en profitant du changement d'équipe du lauréat 2019, qui rejoint MV Agusta, et du départ de son dauphin vers le WorldSBK.

"Bien entendu, après avoir été seconds du championnat, nous voulons être Champions du monde l'année prochaine avec Jules Cluzel et aussi avec l'équipe", annonce Christophe Guyot au micro du site officiel du WorldSBK. "Cela a été notre première saison complète et le début a été difficile pour Jules Cluzel car il a dû basculer de la jambe gauche à la jambe droite pour les changements de rapports, et ça n'est pas facile. Il a fait deux erreurs, à Imola et Magny-Cours. Mais nous sommes à présent à 100%. Nous avons vu à quel point il a été rapide en Argentine et au Qatar et nous pouvons donc être très confiants pour la saison prochaine. Nous progressons pas à pas. Jules est désormais en confiance, il croit qu'il peut devenir Champion du monde, il pilote très bien désormais avec le changement à droite et nous nous sentons prêts."

Quant à Corentin Perolari, huitième du championnat alors qu'il se formait aux côtés de son coéquipier, il pourra aborder la prochaine saison avec des ambitions revues à la hausse, après être passé tout près d'un premier podium en course. "Le début de la saison n'a pas été exactement celui que nous attendions", avoue Christophe Guyot. "Après Donington, nous avons parlé, il s'est beaucoup entraîné et quand il est arrivé à Portimão, il a immédiatement beaucoup progressé. Ce fut le cas aussi à Magny-Cours, et ensuite en Argentine il a signé sa première pole position, à 21 ans, et il est passé tout près du podium en terminant quatrième à trois secondes du vainqueur, Jules. Alors, oui, nous pouvons croire en lui et viser le podium avec lui."

Ravi du très bon état d'esprit qui règne au sein de son équipe, Christophe Guyot n'a finalement pas eu de doutes sur l'orientation à prendre pour 2020 : "Pour moi, c'était une évidence. Nos deux pilotes sont très amis, ils travaillent ensemble, ils aident l'équipe à être très bonne, rapide, motivée, à progresser. Cette collaboration entre nos deux pilotes est une exception dans la compétition moto, un esprit digne de l'Endurance !"