Honda dévoile la nouvelle CBR de Bautista et Haslam

À quelques jours seulement de la grande semaine qui marquera le coup d'envoi du championnat en Australie, Honda a levé le voile sur sa nouvelle CBR1000RR-R Fireblade SP lors d'un événement officiel organisé à Tokyo. La machine, déjà étrennée à maintes reprises lors des essais hivernaux, a cette fois été présentée dans les couleurs qu'elle portera cette saison, une livrée similaire à celle de l'an dernier puisqu'elle s'appuie sur un rouge prédominant allié à du blanc et du bleu.

Basée sur le modèle de série, comme le veut le principe du championnat, la nouvelle CBR1000RR-R Fireblade SP "s'inspire fortement de la technologie et de la Honda RC213V de MotoGP", indique le constructeur, à la fois sur des pièces moteur et le package aérodynamique. Dotée du plus puissant quatre-cylindres en ligne conçu par Honda, la machine peut également compter, entre autres, sur un châssis optimisé grâce aux modifications apportées à sa rigidité afin d'obtenir un gain de maniabilité, d'adhérence et de sensations dans les virages.

"C'est un moment très spécial pour moi", a déclaré Álvaro Bautista, présent sur scène avec sa nouvelle équipe. "Ce sera un très bon projet et nous avons hâte de débuter la saison. Ce sera également difficile, car nous devons développer la nouvelle moto, mais je suis certain qu'avec Honda nous pouvons atteindre notre objectif, à savoir gagner."

Le pilote espagnol, qui a grandement contribué à animer la saison 2019 avec Ducati, rejoint cette année ce nouveau programme alors que le HRC poursuit le renforcement de son implication en WorldSBK. Pour le moment, la CBR version 2020 a certes dominé l'une des journées d'essais hivernaux sous la pluie, avec Leon Haslam, mais elle a également montré quelles étaient ses limites à ce stade, encore précoce, de son développement, l'Anglais jugeant le mois dernier qu'il s'agissait encore de travailler sur ses fondamentaux. "Faire partie de ce projet est un rêve qui se réalise. J'ai le sourire depuis les premiers tours que j'ai faits et j'ai hâte de commencer en Australie la semaine prochaine", s'enthousiasme malgré tout Haslam.

Avec un tel line-up, Honda affiche ses ambitions, mais la route est indéniablement encore longue pour le constructeur, qui n'a plus remporté de course en WorldSBK depuis la victoire de Nicky Hayden à Sepang en 2016 et n'a plus été titré depuis le sacre de James Toseland en 2007. Surtout, son implication officielle en tant que constructeur a cessé en 2002, année du deuxième titre de Colin Edwards. Il s'agit aujourd'hui de réaffirmer la présence de Honda et de faire de la CBR la nouvelle rivale des machines qui, entre-temps, se sont approprié les sommets du championnat.

"Il s'agit d'une nouvelle équipe, avec une nouvelle moto, et nous savons que les débuts ne sont pas faciles, mais notre objectif clair est de ramener la moto aux premières places dans un futur proche. C'est un nouveau défi pour Honda, pour les pilotes et pour l'équipe, et nous allons nous battre avec passion, motivation et courage", promet Jaume Colom, nouveau directeur de l'équipe, baptisée on ne peut plus clairement Team HRC.

Cette présentation a également impliqué l'autre équipe dotée des CBR, le MIE Racing Althea Honda Team. Takumi Takahashi était présent sur scène en tant que pilote déjà confirmé au sein de la structure, et il a été officialisé qu'il serait rejoint par Jordi Torres cette saison.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.