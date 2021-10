Iker Lecuona et Xavi Vierge officialisés chez Honda en WorldSBK

Ce n'était plus qu'un secret de polichinelle, c'est désormais officiel : Iker Lecuona quittera le MotoGP à la fin de la saison pour faire ses débuts en WorldSBK. Un guidon officiel Honda y attend le pilote espagnol, qui évolue au sein du team Tech3 depuis fin 2019.

À seulement 21 ans, Lecuona est le plus jeune pilote du plateau MotoGP cette saison. Il a connu un parcours atypique, promu dans la catégorie reine des Grands Prix lors de la dernière manche 2019, lorsque le team Tech3, qui l'avait recruté pour 2020, a eu besoin de remplacer Miguel Oliveira, blessé, à Valence.

Au cours de trois saisons et demie en Moto2, il s'était précédemment distingué par deux podiums seulement, mais avait été choisi par Hervé Poncharal lors d'une fin de championnat complexe pour le groupe KTM, où le départ de Johann Zarco de l'équipe officielle avait entraîné la promotion de Brad Binder, initialement prévu chez Tech3 pour 2020. Depuis, Lecuona a peiné à se mettre en valeur, parfois critiqué pour un pilotage trop agressif mettant à mal ses performances sur la durée des courses. Il a aussi parfois su se faire remarquer lorsque les occasions se sont présentées, et pas plus tard que samedi à Misano, où il a réalisé une superbe séance qualificative.

Le line-up du team Tech3 sera intégralement changé la saison prochaine, avec la promotion des deux leaders actuels du Moto2, Remy Gardner et Raúl Fernández. Danilo Petrucci a annoncé son intention de disputer le Dakar et Iker Lecuona, qui refusait de retourner en Moto2, va donc partir à la découverte des dérivées de la série.

Au guidon de la Honda CBR1000RR-R Fireblade officielle, il fera équipe avec Xavi Vierge, 24 ans, qui dispute cette année sa septième saison en Moto2. L'Espagnol compte à ce jour quatre podiums et s'est classé l'an dernier dans le top 10 du championnat.

Honda va donc confier son programme WorldSBK à deux débutants, qui prendront la place de pilotes expérimentés. Álvaro Bautista et Leon Haslam ont fait équipe durant deux saisons, avec à la clé trois podiums décrochés par l'Espagnol et des classements dans le top 10 au championnat. Bautista va retrouver l'équipe officielle Ducati tandis que l'Anglais étudie les options qui s'offrent à lui, entre championnats nationaux ou Endurance.

Lire aussi : Le retour de Loris Baz en WorldSBK officialisé pour 2022