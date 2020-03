Jerez et Magny-Cours changent de date

Les calendriers des principales compétitions internationales de moto continuent à être bouleversés par l'épidémie de coronavirus. Si le MotoGP a déjà dû annuler ou reporter quatre de ses Grands Prix, le WorldSBK lui emboîte logiquement le pas avec l'annonce ce mercredi de deux nouveaux changements de dates.

Ceux-ci font suite à l'officialisation il y a quelques jours de l'annulation de la manche de Losail, qui aurait dû se tenir cette semaine. Comme pour le MotoGP, cette épreuve ne sera pas organisée au Qatar à une autre période de l'année, compte tenu des travaux devant être menés sur le circuit en vue de 2021.

Aujourd'hui, c'est le rendez-vous de Jerez qui est touché, alors qu'il devait avoir lieu dans deux semaines. Compte tenu de ce que les instances décrivent comme des "circonstances imprévues", en l'occurrence la crise sans précédent dans laquelle l'épidémie de COVID-19 plonge le monde et notamment l'Europe, la manche andalouse doit être reportée dans sept mois. Désormais programmée du 23 au 25 octobre, elle fait office de dernier rendez-vous d'un championnat qui compte à présent 12 dates.

Autre conséquence de ces nombreux bouleversements, la manche de Magny-Cours voit elle aussi sa date changer. Il s'agit en l'occurrence de lui apporter plus de visibilité, alors que le Grand Prix MotoGP d'Aragón a été déplacé le même week-end et qu'il était craint qu'il fasse de l'ombre aux courses nivernaises. Celles-ci sont donc repoussées d'une semaine et désormais programmées du 2 au 4 octobre, après quoi le paddock embarquera immédiatement pour l'Argentine.

Si cela annonce une fin de saison chargée pour le WorldSBK, ce n'est rien au vu de ce que réserve le calendrier MotoGP, avec désormais deux triptyques et huit manches en l'espace de dix semaines.

Calendrier WorldSBK 2020 mis à jour :

Date Pays Circuit 28 fév. - 1er mars Australie* Phillip Island 17-19 avril Pays-Bas Assen 8-10 mai Italie Imola 22-24 mai Espagne Aragón 12-14 juin Italie Misano 3-5 juillet Grande-Bretagne Donington Park 31 jui. - 2 août Allemagne Oschersleben 4-6 septembre Portugal Algarve 18-20 septembre Espagne Barcelone 2-4 octobre France Magny-Cours 9-11 octobre Argentine* San Juan 23-25 octobre Espagne Jerez

* WorldSBK et WorldSSP uniquement