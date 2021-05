Jonathan Rea s'offre son 100e succès en WorldSBK

Repoussée plusieurs fois en raison de la pandémie de COVID-19, la saison 2021 du WorldSBK a enfin été lancée ce samedi en Aragón, avec une course menée de bout en bout par Jonathan Rea.

Parti depuis la pole, le pilote Kawasaki a conservé la première place au départ et il devançait son coéquipier Alex Lowes, parti quatrième, à la sortie du premier virage. Même si Rea se plaignait avant la course d'avoir un moteur bridé à 14'600 tours/minute, soit 500 de moins que pendant les tests de pré-saison, en raison de la balance de performance imposée pour réduire les écarts entre les différentes marques, les deux Kawasaki se sont vite échappées, repoussant la Ducati de Scott Redding à plus d'une seconde à la fin du premier tour.

Lire aussi : Most intègre le calendrier WorldSBK, Phillip Island déprogrammé

Lowes a maintenu la pression sur Rea en début de course, avant de perdre le contact et de se retrouver sous la menace de Toprak Razgatlioglu, auteur d'une belle remontée depuis la 10e place sur la grille. Le Turc a pris l'avantage mais Lowes est repassé devant en fin d'épreuve, pour franchir la ligne d'arrivée seulement 0"043 devant son rival et à près de quatre secondes de Rea. Le Nord Irlandais, en quête d'un septième titre consécutif cette saison, a ainsi décroché son 100e succès dans la catégorie.

Scott Redding a franchi la ligne d'arrivée à la quatrième place, en sortant vainqueur d'un duel avec Chaz Davies, cinquième sous le drapeau à damier. Álvaro Bautista occupait la sixième position à l'entame du dernier tour, mais une chute a donné cette position à Tom Sykes. Parti en première ligne, le pilote BMW a glissé jusqu'à la huitième place avant de trouver un second souffle, qui lui a permis de prendre la sixième place, devant Michael Ruben Rinaldi et Leon Haslam, dernier d'un top 8 composé de six pilotes britanniques.

Garrett Gerloff et Andrea Locatelli ont bouclé le top 10 avec leurs Yamaha, tandis que Michael van der Mark a franchi la ligne d'arrivée en 11e position, pour son premier départ sur la Ducati. Du côté des pilotes tricolores, Lucas Mahias a dû se contenter de la 15e place et Christophe Ponsson de la 17e. Tito Rabat, encore en MotoGP la semaine dernière pour remplacer un Jorge Martín convalescent, n'a pas vu l'arrivée de sa première course dans la catégorie.

Motorland Aragón - Course 1