Jonathan Rea a enfin passé son permis moto !

Il est possible d'être le pilote le plus titré du WorldSBK sans posséder son permis moto. Ou du moins on pouvait l'être, cette incongruité ayant pris fin quand Jonathan Rea, septuple Champion de la catégorie, s'est enfin décidé à conduire des deux roues en dehors des circuits, et donc à passer l'examen. Le pilote britannique a documenté cet épisode dans deux vlogs publiés sur sa chaîne YouTube, un consacré à l'épreuve hors circulation et le second à l'examen en circulation.

"Tu imagines ce que l'instructeur va se dire quand tu vas débarquer en disant que tu ne 'sais pas' conduire une moto ?" plaisante Tatiana, l'épouse du pilote, au début de la première des deux vidéos, au cours de laquelle on le voit passer par les différentes étapes nécessaires pour l'épreuve hors circulation, comme le passage entre des plots, les arrêts d'urgence et le roulage à très faible allure, un examen passé – et obtenu – en un jour.

Après avoir naturellement fait son apprentissage sur une Kawasaki Z650, Rea s'est présenté pour l'épreuve en circulation avec une certaine appréhension, d'autant plus avec le rang qui est le sien. "Je vais être ce gars qui porte un cuir alors qu'il apprend, parce que c'est la seule chose que j'ai !" s'amuse celui qui a remporté son 100e succès dans la catégorie cette saison, précisant qu'il portera le casque des essais hivernaux "pour être un peu plus incognito" mais qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre sur l'équipement du motard : "Je débute là dedans donc je compte sur vos commentaires pour me dire ce dont j'ai besoin pour rouler."

Rea s'est ensuite filmé avec Stephen, son moniteur, avant de passer l'examen avec succès : "Je l'ai ! C'était presque un sans-faute, je me suis trompé à une intersection parce que je ne pouvais pas entendre la consigne dans l'oreillette, mais j'avais déjà tapé dessus avant l'intersection, ça ne marchait pas. L'examinateur était génial, il s'appelait Phil, donc merci Phil, il m'a aidé à rester calme, je n'étais pas trop tendu."

Son permis en poche, Rea va maintenant pouvoir se concentrer sur la quête de son huitième titre consécutif en WorldSBK mais le Britannique fait face à la concurrence de Toprak Razgatlioglu, qui a pris la tête du championnat à la faveur d'une victoire à Donington, où l'homme fort des dernières saisons a chuté.

Lire aussi : Razgatlioglu ferme la porte du MotoGP et prolonge en WorldSBK