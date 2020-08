Jonathan Rea repasse devant au général, Loris Baz à terre

Fraîchement repassé leader du championnat après la Ccourse 1, Scott Redding a pris le meilleur départ mais Rea a placé sa monture en tête au premier virage après que le pilote Ducati se soit retrouvé à quelque peu élargir. Il se trouvait ainsi immédiatement en mesure de creuser un petit écart.

Michael van der Mark faisait ensuite rétrograder Redding à la troisième place dans le virage 12 avant qu'une erreur du pilote Ducati à la fin du deuxième tour ne permette à Alvaro Bautista de faire passer la Honda sur le podium.

Davies est remonté à la quatrième place devant son coéquipier Redding au troisième tour, tandis que l'avance de Rea sur son poursuivant Van der Mark atteignait 1"8. La Ducati de Davies s'est retrouvée en troisième position devant Bautista au quatrième tour dans le virage 13, le Gallois rétrogradant trois virages plus tard devant Van der Mark. Davies a alors commencé sa charge sur Rea, avec un écart fluctuant entre 1"2 et 1"7 pendant une grande partie des dix tours suivants.

À six tours de l'arrivée, Davies ne se trouvait plus qu'à 1"2 de Rea. Sous pression, le pilote Kawasaki a plongé trop fort sur le freinage du dernier virage à la fin du tour suivant, sortant ainsi de la piste. Une erreur qui a permis à Davies de prendre les devants dans le virage 1, bien que Rea ait lancé sa ZX-10RR à l'intérieur de la Ducati au virage 4. Davies a riposté au virage suivant, mais Rea a fini par prendre le dessus à la sortie et s'est concocté une légère avance d'une demi-seconde.

Malgré les efforts de Davies, Rea est ainsi parvenu à remporter sa deuxième victoire de la journée et à prendre 10 points d'avance sur Redding au classement, quatrième après avoir opté pour un pneu avant différent de celui qu'il avait utilisé lors de la première course.

Bautista a été le seul à choisir le pneu SCX Pirelli, conçu pour la course sprint de 10 tours. Une fois arrivé en troisième position, l'Espagnol est parvenu à garder les leaders en vue. L'Espagnol a franchi la ligne d'arrivée en troisième position et a permis à Honda de monter sur le podium pour la première fois avec la nouvelle Fireblade, peu après avoir obtenu ce qui était jusqu'alors son meilleur résultat avec la quatrième place dans la course sprint.

Côté français, Loris Baz a chuté dans le virage 15 au cinquième tour, rejoignant dans la liste des abandons Roman Ramos et Marco Melandri.

Aragón - Course 2