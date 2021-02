Cluzel veut que Caricasulo le pousse dans ses retranchements

Pour sa troisième saison au guidon de la Yamaha du GMT94 et sa neuvième en WorldSSP, Jules Cluzel aura un nouveau coéquipier cette année, Federico Caricasulo, de retour dans la catégorie après un an en WorldSBK. Le Français, prétendant régulier au titre mais jamais couronné en Supersport, est ravi de partager son garage avec un pilote de ce calibre, estimant qu'elle permettra une émulation interne bénéfique pour ses propres performances.

Caricasulo a été un prétendant régulier à la victoire à partir de sa deuxième saison en WorldSSP, prenant la cinquième place de la catégorie deux ans de suite avant d'en devenir vice-Champion en 2019. Après une année mitigée à l'échelon supérieur, sans le moindre podium, le pilote italien retrouve le Supersport "pour gagner", comme il l'annonçait au moment de sa signature dans le GMT94 à la place de Corentin Perolari. Cluzel voit d'un bon œil cette menace interne, qu'il appelait même de ses vœux.

"J'ai poussé pour avoir quelqu'un comme Federico dans l'équipe cette année", déclare le vice-Champion 2012, 2014 et 2016 du Supersport. "C'est toujours vraiment bien d'avoir à ses côtés quelqu'un qui peut vraiment pousser l'équipe et mes performances vers le haut. L'expérience et la constance avec les moteurs seront des éléments clés dans notre progression. L'arrivée de Federico et la possession de très bonnes données sont des éléments très importants."

L'année 2020 n'a pas répondu aux attentes de Jules Cluzel puisqu'il a été privé des meetings de Barcelone et Magny-Cours en raison d'une double fracture à la jambe gauche, conséquence d'une chute à MotorLand Aragón. Deuxième du championnat au moment de sa blessure, le #16 a pu revenir pour la finale d'Estoril mais il a dû se contenter de la quatrième place finale, sans être monté sur la première marche du podium, du jamais vu pour lui depuis 2017 (saison qu'il avait d'ailleurs démarrée par une blessure après avoir été heurté par... Federico Caricasulo).

Cluzel, l'une des références indéniables de la catégorie depuis sept ans, a aussi été un prétendant au titre souvent déçu. Avant de repartir en quête du Graal à 32 ans désormais, il préfère se garder de tout pronostic, sa priorité allant pour le moment à sa préparation. "La victoire est toujours difficile et c'est sûr que 2021 sera tout aussi difficile, avec beaucoup de grands noms au départ. Je ne veux pas trop me fixer d'objectifs précis, parce que beaucoup de choses peuvent changer, mais je vais tout donner et me concentrer sur l'ensemble de la saison", promet-il.

"Je travaille énormément pour être en forme physiquement. Ce qui est bien pour moi, c'est qu'il reste encore beaucoup de temps avant la première course. J'ai également pris du temps pour me détendre et reprendre de l'énergie cet hiver. Je pense que l'erreur que j'ai commise en 2020 a été de trop m'entraîner pendant le confinement", admet-il, "et en juillet-août, j'étais assez fatigué mentalement et physiquement. L'entraînement gagne en intensité en ce moment mais je sais qu'une longue saison nous attend et qu'il faudra que je conserve autant d'énergie que possible."